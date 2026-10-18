Premier League - Game Week 7 18 ott 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton-Crystal Palace è disponibile in diretta su Sky Sport e NOW. Le opzioni per guardare il match in streaming e in TV sono indicate di seguito.

Come vedere Brighton & Hove Albion-Crystal Palace con una VPN

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Brighton & Hove Albion-Crystal Palace: data e orario

Brighton & Hove Albion e Crystal Palace si affrontano all'American Express Community Stadium in un derby di Premier League che mette di fronte due squadre in momenti molto diversi della stagione.

I Seagulls di Fabian Hurzeler arrivano a questa sfida in forma straordinaria. Cinque vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni — incluso il 3-0 all'Arsenal e il 5-0 sul campo del Coventry City — confermano Brighton tra le squadre più solide del campionato, attualmente terza in classifica.

L'ultima uscita europea ha ulteriormente alimentato la fiducia: il 4-0 rifilato al FK Kauno Zalgiris in Conference League ha consolidato la prima posizione nel girone continentale.

Il Crystal Palace di Pierre Sage arriva invece da una settimana di emozioni contrastanti. La vittoria in rimonta per 3-1 sul Nottingham Forest in Premier League aveva ridato slancio agli Eagles, ma la sconfitta per 3-2 contro il Lione in Europa League — la prima trasferta europea della storia del club — ha lasciato qualche rimpianto.

In Europa, Daichi Kamada e Yeremy Pino avevano acceso la speranza di una rimonta al Groupama Stadium, ma il Palace ha pagato un primo tempo difficile contro il sistema 4-3-1-2 dei francesi. La squadra londinese occupa il dodicesimo posto in Premier League, a distanza considerevole dai rivali di giornata.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Fabian Hurzeler deve fare a meno di diversi elementi: Yankuba Minteh, Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Zadok Yohanna e Femi Azeez sono tutti indisponibili per infortunio. L'undici probabile dei Seagulls vede Bart Verbruggen in porta, con Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu, Olivier Boscagli e Luka Vuskovic in difesa, e Pascal Gross, Maxim De Cuyper, Diego Gomez, Yasin Ayari e Chema Andres a centrocampo, con Charalampos Kostoulas in attacco.

Pierre Sage deve rinunciare ad Axel Disasi, squalificato, mentre Chadi Riad è out per infortunio. Il probabile undici del Palace schiera Walter Benitez tra i pali, con Jefferson Lerma, Chris Richards, Jaydee Canvot e Quinten Timber in difesa, Daichi Kamada, Adam Wharton e Tyrick Mitchell a centrocampo, e Yeremy Pino, Anan Khalaili e Joergen Strand Larsen nel reparto offensivo. Eventuali aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Brighton ha collezionato cinque vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con un bilancio di 11 gol segnati e 2 subiti. L'ultimo risultato è stato il 4-0 al FK Kauno Zalgiris in Conference League il 15 ottobre, mentre in precedenza i Seagulls avevano battuto il Sunderland 2-0 in trasferta e l'Arsenal 3-0 in Premier League.

Il Crystal Palace ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite, segnando 9 gol e subendone 6. La sconfitta più recente è il 3-2 contro il Lione in Europa League il 15 ottobre; prima di quella, gli Eagles avevano battuto il Nottingham Forest 3-1 in Premier League e il Lech Poznan 4-0 in Europa League. Le due sconfitte nel periodo sono arrivate contro il Bristol City (0-2) e con il Leeds United (0-0 in campionato).

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'8 febbraio 2026, quando il Crystal Palace vinse 1-0 in casa del Brighton in Premier League. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il Palace ha ottenuto due vittorie contro una del Brighton, con due pareggi. Il Brighton ha vinto il confronto più netto della serie, un 4-1 casalingo del febbraio 2024, mentre il Palace si è imposto per 2-1 nell'aprile 2025.

Classifica





In Premier League, Brighton occupa la terza posizione mentre il Crystal Palace è dodicesimo: i Seagulls si presentano a questa partita con un vantaggio sostanziale in classifica, a conferma del diverso momento delle due squadre in campionato.





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