Dove vedere Brescia-Milan in tv e streaming

Il Brescia affronta il Milan nel Derby lombardo, anticipo della 21ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla.

Il di Eugenio Corini sfida in casa il di Stefano Pioli nel derby lombardo, anticipo del venerdì della 21ª giornata di . Le Rondinelle sono penultime in classifica assieme alla con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte, il Diavolo invece si trova al 7° posto assieme al a quota 28, con un cammino di 8 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nei 21 precedenti in Serie A fra le due squadre giocati in casa della Leonessa, il bilancio sorride ai rossoneri con 9 successi, 6 vittorie del Brescia e 6 pareggi. L'ultimo successo dei padroni di casa nel derby lombardo con il Milan risale al 2003, con un 1-0 targato Appiah.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Al Rigamonti si ritrovano di fronte la squadra che ha subito più goal di testa, il Brescia, 9, e quella che ne ha segnati di meno con questo fondamentale, il Milan, uno soltanto.

Una sconfita, un pareggio e 2 vittorie consecutive per il Diavolo nelle ultime 4 giornate, il Brescia invece ha collezionato 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare disputate.

Theo Hernández è il miglior marcatore stagionale del Milan con 5 goal, nonché il più giovane (22 anni) ad andare a segno tante volte in campionato in sole 20 gare da Stephan El Shaarawy nel 2012/13 (19 anni e 358 giorni), mentre il grande ex Mario Balotelli, che salterà il match per squalifica, è il giocatore più prolifico dei biancazzurri.

QUANDO SI GIOCA BRESCIA-MILAN

Brescia-Milan si giocherà la sera di venerdì 24 gennaio 2020 nella cornice dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia. Il fischio d'inizio della partita è fissato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE BRESCIA-MILAN IN TV E STREAMING

L'anticipo del venerdì Brescia-Milan sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-MILAN

Corini ritrova Bisoli dopo il turno di squalifica nel centrocampo a tre con Tonali e Romulo. In attacco, squalificato Balotelli, sarà Alfredo Donnarumma a far coppia con Torregrossa. In difesa a sinistra, superati i problemi fisici, Mateju potrebbe rilevare Mangraviti, con Sabelli a destra e al centro la coppia composta da Cistana e Chancellor. I nuovi acquisti di gennaio, Bjarnason e Skrabb, potrebbero trovare spazio a partita in corso.

Pioli potrebbe confermare i 9/11 della squadra che ha superato in casa l' . La prima variazione sarà rappresentata dall'inserimento a sinistra di uno tra il recuperato Calhanoglu o Rebic al posto di Bonaventura. A centrocampo per il resto vanno verso la conferma Castillejo a destra e Kessié e Bennacer in mezzo. La seconda novità sarà costituita dal ritorno al centro della difesa di Musacchio, che ha smaltito i suoi problemi fisici, in coppia con Romagnoli. Conti confermato a destra, visto anche il perdurare dell'infortunio di Calabria, con Theo Hernández a sinistra. Fra i pali ci sarà Gianluigi Donnarumma, in attacco fiducia al tandem composto da Ibrahimovic e Rafael Leão.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chanchellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Donnarumma

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Ibrahimovic, Leao