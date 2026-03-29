Dove vedere Brasile-Croazia in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole

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Prosegue il programma di preparazione ai prossimi Mondiali per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti.
Dopo l’amichevole di lusso contro la Francia, persa 2-1, la Selecao tornerà in campo contro la Croazia.
Intanto, la squadra di Luka Modric ha affrontato la Colombia in amichevole, vincendo 2-1 grazie alle reti di Vuskovic e Matanovic, in risposta al vantaggio iniziale di Arias.
Di seguito tutte le info su Brasile-Croazia: canale tv, formazioni e diretta streaming dell'amichevole.
Come guardare Brasile-Croazia in diretta? Canale TV e diretta streaming
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Brasile-Croazia: ora di inizio
Il match amichevole tra Brasile e Croazia si giocala notte tra martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile 2026 al Camping World Stadium di Orlando. Calcio d'inizio alle ore 2:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Brasile-Croazia
BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Danilo, Ibanez, Leo Pereira, Douglas Santos; Sara, Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinicius Jr; Joao Pedro. Ct. Ancelotti.
PARAGUAY (3-4-2-1): Livakovic; Erlic, Vuskovic, Pongracic; Pasalic, Moro, Modric, Perisic; Baturina, Vlasic; Kramaric. Ct. Dalic