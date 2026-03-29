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Michael Baldoin

Dove vedere Brasile-Croazia in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole

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Brasile vs Croazia
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Il Brasile di Carlo Ancelotti torna nuovamente in campo, affrontando la Croazia in amichevole: dove vedere la gara in tv e streaming e le formazioni del match.

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Prosegue il programma di preparazione ai prossimi Mondiali per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti.

Dopo l’amichevole di lusso contro la Francia, persa 2-1, la Selecao tornerà in campo contro la Croazia.

Intanto, la squadra di Luka Modric ha affrontato la Colombia in amichevole, vincendo 2-1 grazie alle reti di Vuskovic e Matanovic, in risposta al vantaggio iniziale di Arias.

Di seguito tutte le info su Brasile-Croazia: canale tv, formazioni e diretta streaming dell'amichevole.

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Come guardare Brasile-Croazia in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Brasile-Croazia: ora di inizio

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Il match amichevole tra Brasile e Croazia si giocala notte tra martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile 2026 al Camping World Stadium di Orlando. Calcio d'inizio alle ore 2:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Brasile-Croazia

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Danilo, Ibanez, Leo Pereira, Douglas Santos; Sara, Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinicius Jr; Joao Pedro. Ct. Ancelotti.

PARAGUAY (3-4-2-1): Livakovic; Erlic, Vuskovic, Pongracic; Pasalic, Moro, Modric, Perisic; Baturina, Vlasic; Kramaric. Ct. Dalic

Forma

BRA
-Forma

Goal segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

CRO
-Forma

Goal segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

BRA

Ultime 5 partite

CRO

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

8

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5
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