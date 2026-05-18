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Premier League
team-logoAFC Bournemouth
Vitality Stadium
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Matteo Occhiuto

Dove vedere Bournemouth-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni

AFC Bournemouth vs Manchester City
AFC Bournemouth
Manchester City
Premier League

Come guardare la partita di Premier League tra Bournemouth e Manchester City: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Ultime speranze di Premier per il Manchester City di Pep Guardiola. Gli sky blues sfideranno il Bournemouth martedì al Vitality Stadium, con l’obiettivo di vincere per tenere aperto il discorso titolo.

Giorni felici, comunque, per Haaland e compagni, freschi reduci del successo in FA Cup contro il Chelsea.

Occhio, però, a un Bournemouth caldo: i padroni di casa sono la vera sorpresa della stagione, occupando un clamoroso sesto posto a quota 55 punti, pienamente in corsa per uno storico piazzamento nelle coppe europee. Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bournemouth-Manchester City in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Bournemouth-Manchester City verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Premier League
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Bournemouth-Manchester City anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Bournemouth-Manchester City: ora di inizio

crest
Premier League - Premier League
Vitality Stadium

La gara fra Bournemouth e Manchester City, valida per la 37esima giornata di Premier League, si giocherà martedì 19 maggio, al Vitality Stadium, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni AFC Bournemouth - Manchester City

AFC BournemouthHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-1-3-2

Home team crestMCI
1
D. Petrovic
3
A. Truffert
15
A. Smith
23
J. Hill
5
M. Senesi
27
A. Toth
37
Rayan
8
A. Scott
16
M. Tavernier
22
E. Kroupi
9
Evanilson
25
G. Donnarumma
15
M. Guehi
27
M. Nunes
24
J. Gvardiol
45
A. Khusanov
21
R. Ait Nouri
20
B. Silva
47
P. Foden
26
Savinho
7
O. Marmoush
42
A. Semenyo

4-1-3-2

MCIAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Iraola

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Guardiola

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Notizie sul Bournemouth

Iraola non avrà a disposizione Ryan Christie, espulso nell'ultimo turno contro il Fulham, Jimenez, sospeso dal club, e l'infortunato Julio Soler. Evanilson riferimento offensivo per le cherries.

Notizie sul Manchester City

Rodri è pienamente recuperato dai fastidi alla caviglia e giocherà dal primo minuto. Titolare anche Cherki dopo il  unoimpatto dalla panchina a Londra, davanti a lui  ovviamente Erling Braut Haaland.

Forma

BOU
-Forma

Goal segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

MCI
-Forma

Goal segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

BOU

Ultime 5 partite

MCI

1

Vittoria

0

Pareggi

4

Vittorie

5

Goal segnati

10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica

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