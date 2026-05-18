Dove vedere Bournemouth-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Ultime speranze di Premier per il Manchester City di Pep Guardiola. Gli sky blues sfideranno il Bournemouth martedì al Vitality Stadium, con l’obiettivo di vincere per tenere aperto il discorso titolo.
Giorni felici, comunque, per Haaland e compagni, freschi reduci del successo in FA Cup contro il Chelsea.
Occhio, però, a un Bournemouth caldo: i padroni di casa sono la vera sorpresa della stagione, occupando un clamoroso sesto posto a quota 55 punti, pienamente in corsa per uno storico piazzamento nelle coppe europee. Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Bournemouth-Manchester City in diretta? Canale TV e diretta streaming
Bournemouth-Manchester City verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Bournemouth-Manchester City anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Bournemouth-Manchester City: ora di inizio
La gara fra Bournemouth e Manchester City, valida per la 37esima giornata di Premier League, si giocherà martedì 19 maggio, al Vitality Stadium, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sul BournemouthIraola non avrà a disposizione Ryan Christie, espulso nell'ultimo turno contro il Fulham, Jimenez, sospeso dal club, e l'infortunato Julio Soler. Evanilson riferimento offensivo per le cherries.
Notizie sul Manchester City
Rodri è pienamente recuperato dai fastidi alla caviglia e giocherà dal primo minuto. Titolare anche Cherki dopo il unoimpatto dalla panchina a Londra, davanti a lui ovviamente Erling Braut Haaland.