Dove vedere Bosnia-Italia dei Playoff Mondiali in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Un altro passettino ancora. Tra l'Italia e il feroce desiderio di tornare a giocare la fase finale di un Mondiale dopo 12 anni e due edizioni d'assenza è rimasto ormai un solo avversario: la Bosnia.

La finale del Percorso A dei Playoff Mondiali metterà di fronte agli azzurri proprio la nazionale guidata da Edin Dzeko, che in semifinale, mentre noi battevamo 2-0 l'Irlanda del Nord a Bergamo, ha estromesso il Galles ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari.

Bosnia-Italia si giocherà in gara secca, senza ritorno: chi vince va ai Mondiali, chi perde guarderà la competizione da casa. In caso di parità al 90', supplementari ed eventuali rigori.

Dove si vedrà Bosnia-Italia, finale dei Playoff Mondiali? Tutte le informazioni sulla diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Come guardare Bosnia-Italia in diretta? Canale TV e diretta streaming

La finale dei Playoff Mondiali tra Bosnia e Italia verrà trasmessa in diretta tv su Rai Uno. Per quanto riguarda la diretta streaming sarà invece visibile su RaiPlay scaricando l'app su una smart tv o su un cellulare, tablet, pc, con l'alternativa dell'accesso al sito. In tutti i casi la visione della partita è in chiaro e gratuita. Telecronaca di Alberto Rimedio, commento tecnico di Lele Adani.

Come guardare ovunque con una VPN

Bosnia-Italia: ora di inizio

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La finale del Percorso A dei Playoff Mondiali tra Bosnia e Italia si gioca martedì 31 marzo 2026 con calcio d'inizio alle ore 20.45. Il match andrà in scena allo Stadion Bilino Polje di Zenica, in Bosnia.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bosnia ed Erzegovina - Italia Probabile formazione Panchina Allenatore S. Barbarez Probabile formazione Panchina Allenatore G. Gattuso

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Bosnia è come detto reduce da 120 minuti di battaglia in casa del Galles, dove ha acciuffato il pareggio a pochissimi minuti dalla fine dei tempi regolamentari con Dzeko, e potrebbe pagare lo sforzo fisico. L'Italia si è invece imposta nella ripresa sull'Irlanda del Nord, crescendo dopo un primo tempo difficoltoso e riuscendo a conquistarsi la finale grazie alle reti di Tonali e Kean.

Partite tra le due squadre