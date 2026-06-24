Bosnia ed Erzegovina vs Qatar è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi il canale e il link per guardare la partita in streaming.

Come vedere Bosnia ed Erzegovina-Qatar con una VPN

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Bosnia ed Erzegovina-Qatar: data e orario

Bosnia ed Erzegovina e Qatar si affrontano al Lumen Field di Seattle nella terza e ultima giornata del Gruppo B della Coppa del Mondo 2026, con il calcio d'inizio fissato per mercoledì 24 giugno.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con un solo punto in classifica, reduci da sconfitte pesanti nella seconda giornata. Per i Dragoni e per i Maroons, è vittoria o eliminazione: un pareggio condannerebbe entrambe le nazionali all'uscita di scena.

La Bosnia di Sergej Barbarez ha incassato un duro 4-1 contro la Svizzera a Los Angeles, crollando nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato. Il rosso diretto a Tarik Muharemović all'80° ha spianato la strada ai gol svizzeri, lasciando Barbarez con un problema difensivo concreto da risolvere.

Il Qatar di Julen Lopetegui ha vissuto una serata ancora più buia: il 6-0 subito dal Canada a Vancouver è una delle sconfitte più pesanti nella storia recente della nazionale. Con Homam Ahmed e Assim Madibo entrambi squalificati per rosso diretto, Lopetegui deve ricostruire la squadra quasi da zero.

Edin Džeko guida l'attacco bosniaco con la consueta autorità da capitano, mentre Akram Afif resta l'uomo più pericoloso a disposizione del Qatar. Il duello tra i due potrebbe essere decisivo per le sorti della partita.

Per sapere come seguire Bosnia ed Erzegovina vs Qatar in diretta TV o in live streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Formazioni

Sergej Barbarez deve fare a meno di Tarik Muharemović, squalificato. Il probabile undici bosniaco vede Nikola Vasilj in porta, con Amar Dedic, Dennis Hadzikadunic, Nikola Katic e Sead Kolasinac in difesa. A centrocampo spazio a Kerim Alajbegovic, Amar Memic, Ivan Sunjic e Benjamin Tahirovic, mentre in attacco la coppia Edin Dzeko-Ermedin Demirovic. Non risultano infortuni comunicati al momento; ulteriori aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Julen Lopetegui deve rinunciare ad Assim Madibo, anch'egli squalificato. Il probabile undici del Qatar vede Mahmud Abunada tra i pali, con Ayoub Al Oui, Sultan Al Brake, Pedro Miguel e Boualem Khoukhi in difesa. A centrocampo Karim Boudiaf, Issa Laye e Jassem Gaber, mentre in avanti Akram Afif, Edmilson Junior e Yusuf Abdurisag. Nessun infortunio comunicato; aggiornamenti attesi nelle ore precedenti alla gara.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 4 T. Muharemovic Infortuni e squalifiche 23 A. Madibo

Stato di forma

La Bosnia ed Erzegovina ha ottenuto 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite. La sconfitta più recente è il 4-1 subito dalla Svizzera il 18 giugno nella Coppa del Mondo, mentre il risultato precedente era stato l'1-1 con il Canada nella stessa competizione il 12 giugno. Nelle tre gare prima del Mondiale, la Bosnia aveva pareggiato 1-1 con Panama, 0-0 con la Macedonia del Nord, e battuto l'Italia 1-1 nei playoff di qualificazione (contato come vittoria). Nelle ultime cinque partite i Dragoni hanno segnato 3 gol e ne hanno subiti 6.

Il Qatar ha raccolto 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque uscite, con un solo risultato utile. Il 6-0 incassato dal Canada il 18 giugno è il dato più recente e più preoccupante, preceduto dall'1-1 con la Svizzera il 13 giugno. Prima del Mondiale, i Maroons avevano pareggiato 0-0 con El Salvador, perso 1-0 contro l'Irlanda e subito un 3-0 dalla Tunisia nella FIFA Arab Cup a dicembre 2025. Nelle ultime cinque gare il Qatar ha segnato 2 gol e ne ha incassati 11.

Precedenti

BIH Ultima partita QAT 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Bosnia ed Erzegovina 1 - 1 Qatar 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

I precedenti tra Bosnia ed Erzegovina e Qatar sono quasi inesistenti: l'unico incontro registrato è un'amichevole del 10 agosto 2010, terminata 1-1. Quella rimane l'unica sfida diretta tra le due nazionali, rendendo questa partita di Coppa del Mondo un confronto praticamente inedito ad alto livello.

Classifica





Nel Girone B dei Mondiali, la Bosnia ed Erzegovina occupa il terzo posto, mentre il Qatar è quarto.





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