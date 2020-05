Dove vedere Borussia Dortmund-Schalke 04 in tv e streaming

Il Borussia Dortmund sfida lo Schalke 04 nel Derby della Ruhr per la 26ª giornata di Bundesliga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla.

La riparte con le gare della 26ª giornata dopo la lunga sospensione del campionato per l'emergenza Coronavirus. Il di Lucien Favre sfida in casa lo 04 di David Wagner nel Derby della Ruhr, una delle sfide più attese.

I gialloneri sono secondi in classifica a -4 dalla capolista con un bottino di 51 punti, frutto di 15 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, 'I Minatori' si trovano al 6° posto a quota 37 punti, con un cammino di 9 vittorie, 10 pareggi e 6 k.o.

La partita di andata giocata a Gelsenkirchen il 26 ottobre 2019 si era chiusa con un pareggio per 0-0. Le due squadre si sono affrontate in Bundesliga 95 volte, con un bilancio praticamente in equilibrio di 33 successi del , 32 vittorie dello Schalke e 30 pareggi.

La squadra di Tuchel aveva ottenuto 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare disputate prima della sospensione del torneo per la pandemia, quella di Wagner, invece, aveva rimediato 2 pareggi e 2 pesanti sconfitte con e Colonia nelle precedenti 4 giornate. I renani non vincono in campionato dallo scorso 17 gennaio.

Jadon Sancho è il miglior marcatore del Borussia Dortmund in Bundesliga con 14 reti, mentre il centrocampista Suat Serdar è il giocatore più prolifico dello Schalke 04 con 7 goal realizzati.

QUANDO SI GIOCA BORUSSIA DORTMUND-SCHALKE 04

Borussia Dortmund-Schalke 04 si giocherà sabato 16 maggio 2020 nella cornice del Signal Iduna Park di Dortmund, a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 15.30.

DOVE VEDERE BORUSSIA DORTMUND-SCHALKE 04 IN TV E STREAMING

Il Derby della Ruhr Borussia Dortmund-Schalke 04 sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Gli abbonati Sky possono seguire la partita anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone.

Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android.

Un'alternativa a Sky Go è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva di Sky, fra cui la Bundesliga, acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND-SCHALKE 04

Favre si affiderà al consueto 3-4-3 ma dovrà fare a meno di pedine importanti soprattutto nel reparto arretrato, nel quale non dovrebbero essere a disposizione Schmelzer, Zagadou e Schulz, tutti infortunati. Davanti a Bürki, la linea a tre difensiva vedrà probabilmente Piszczek e Akanji ai lati di Hummels. A centrocampo sono in dubbio Emre Can e Witsel. Se non dovessero recuperare, da interni potrebbero giocare Dahoud e Delaney, con Hakimi e Guerreiro esterni. Davanti è in forse anche il recupero di Reus. Haaland dovrebbe agire da centravanti nel tridente con Jadon Sancho e Brandt.

Wagner giocherà invece con il 3-4-1-2. In attacco Harit dovrebbe agire da trequartista dietro le due punte Burgstaller e Raman, ma non è da escludere l'impiego di uno fra Matondo e Kutucu che reclamano spazio. Bagarre in mediana, con Gregoritsch, Serdar e Schöpf a contendersi una maglia accanto a McKennie. Kenny a destra e Oczipka a sinistra si candidano invece a presidiare le due fasce. Dietro Todibo, Sané e Nastasic dovrebbero comporre la linea a tre difensiva davanti al portiere Schubert. Quest'ultimo sarà preferito con ogni probabilità a Nubel, ormai scivolato nel ruolo di dodicesimo. In dubbio Kabak, Stambouli e Mascarell.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Sancho, Haaland, Brandt.

SCHALKE 04 (3-4-1-2): Schubert; Todibo, S. Sané, Nastasic; Kenny, McKennie, Serdar, Oczipka; Harit; Burgstaller, Raman.