Dove vedere Borussia Dortmund-Bayern Monaco in tv e streaming

Il Borussia Dortmund ospita il Bayern Monaco nella sfida al vertice della Bundesliga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla.

La entra nel vivo con la sfida al vertice della 28ª giornata . Il ospita la capolista nel grande classico del calcio tedesco, l'appuntamento più atteso e uno scontro diretto ad alta tensione.

I gialloneri sono ancora secondi a quattro punti di distanza dai bavaresi, che guidano a quota 61 punti con 19 vittorie, due in più degli eterni rivali di Favre. Entrambe le squadre hanno ripreso a marciare con lo stesso passo tenuto prima della sosta.

Il Borussia non perde infatti in campionato dallo scorso 8 febbraio, quando si arrese sul campo del al termine di un rocambolesco match terminato 4-3. Da quel giorno sono arrivate poi sei vittorie consecutive, esattamente le stesse messe in fila dagli uomini di Flick, che l'ultimo passo falso lo hanno fatto il 9 febbraio in occasione del pareggio a reti inviolate contro il sorprendente .

Altre squadre

La gara d'andata è stata un trionfo per il Bayern, capace di imporsi con un netto 4-0: lo scorso novembre fu decisiva la doppietta di Lewandowski insieme alla rete di Gnabry e all'autogoal di Hummels, grande ex di turno.

Jadon Sancho è fin qui il più decisivo nella squadra giallonera: il giovane talento inglese ha già messo a segno 14 reti e 16 assist, ma è ancora lontano dal capocannoniere Lewandowski, che domina la classifica marcatori con ben 27 reti.

QUANDO SI GIOCA BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO

- si giocherà martedì 26 maggio 2020 nel suggestivo teatro del Signal Iduna Park di Dortmund, a porte chiuse. Il fischio d'inizio del Klassiker è in programma alle ore 18.30.

DOVE VEDERE BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO IN TV E STREAMING

Il Klassiker Borussia Dortmund-Bayern Monaco andrà in onda in esclusiva e in diretta su Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire lo scontro al vertice del campionato tedesco anche in diretta tramite Sky Go su tutti i pc, notebook e dispositivi mobili. Sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma o scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android.

Il match sarà trasmesso poi anche da Now Tv , il servizio di streaming live e on demand offerto da Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva di Sky, fra cui la Bundesliga, acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO

Favre potrebbe dover rinunciare all'ex Hummels, uscito malconcio dall'ultimo match: in caso di forfait è pronto Emre Can, che ha già ricoperto il ruolo di terzo centrale. Delaney e Dahoud i due interpreti in mediana, con la spinta di Hakimi e Guerreiro sulle corsie laterali. Sancho potrebbe tornare dal primo minuto nel tridente accanto al norvegese Haaland e al tedesco Brandt.

L'articolo prosegue qui sotto

Tanta qualità in mezzo al campo per il Bayern Monaco con Kimmich a fare da regista davanti alla difesa, Muller arretrato sulla linea dei centrocampisti insieme al dinamismo di Goretzka. Davanti il solito Lewandowski è supportato da Coman e Perisic, mentre Boateng e Alaba completano il reparto a quattro difensivo a protezione della porta di Neuer.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek, Akanji, Emre Can; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Sancho, Haaland, Brandt.

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Muller, Kimmich, Goretzka; Coman, Lewandowski, Perisic.