Il Bologna accoglie il Milan allo stadio 'Dall'Ara' nell'anticipo della 9° giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e sulla diretta tv e streaming.

Il Milan vuole tornare in vetta alla classifica, in attesa della sfida tra Roma e Napoli. La squadra di Stefano Pioli va a caccia dell'ottavo successo in campionato allo Stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna contro la formazione rossoblù di Sinisa Mihajlovic.

I rossoneri sono reduci dal successo in rimonta tra le mura amiche di San Siro contro un ostico Verona. La squadra di Tudor ha messo in grande difficoltà il 'Diavolo' soprattutto in avvio di match, portandosi in vantaggio di due reti con Caprari e il rigore di Barak. Nella ripresa, gli uomini di Pioli sono riusciti a ribaltare il risultato grazie al goal di Giroud, tornato titolare dopo il lungo stop a causa del Covid-19 e di qualche problema fisico, il rigore trasformato da Kessie e l'autogol di Gunter.

Con il successo sul Verona, il Milan è salito a quota 22 punti in classifica , a sole due lunghezze dalla capolista e schiacciasassi Napoli, a punteggio pieno dopo 8 turni di campionato.

Il Bologna è reduce dal pari alla Dacia Arena di Udine contro l'Udinese di Gotti. I felsinei, che prima della sosta aveva battuto nettamente la Lazio di Sarri in casa con un netto 3-0, non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica per l'espulsione nel primo tempo di Pereyra e portare a casa il risultato pieno. Dopo il goal di Barrow, il Bologna si è fatto riprendere nel finale dall'Udinese grazie alla rete di Beto.

La formazione emiliana è a quota 12 punti ed è ancora imbattuta davanti ai propri tifosi con tre vittorie un pari con il Genoa.

QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-MILAN

Porto-Milan si giocherà sabato 23 ottobre allo Stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Il calcio d'inizio della sfida è fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN IN TV E STREAMING

La gara tra Porto e Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellitare e 473 e 483 del digitale terrestre)

Diretta streaming disponibile per gli abbonati Sky grazie al servizio Sky Go , la cui app è scaricabile su pc, smartphone e tablet. Per tutti gli altri c'è l'alternativa NOW (piattaforma on demand utile per assistere alla programmazione di Sky dopo aver sottoscritto un abbonamento).

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-MILAN

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.