Dove vedere Bologna-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Bologna e Lazio si sfidano nella domenica pomeriggio della trentesima giornata di Serie A Enilive.

Al Dall’Ara andrà in scena il confronto fra rossoblu e biancocelesti, che appena 40 giorni fa si erano incrociati nei quarti di finale di Coppa Italia.

Italiano e Sarri sono in un buon momento: il primo ha eliminato l’altra squadra della Capitale, la Roma, dall’Europa League; il secondo, invece, è reduce da due vittorie consecutive, contro Sassuolo e Milan.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Bologna-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Bologna e Lazio verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 215 di Sky.

Per vedere Bologna-Lazio in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Bologna-Lazio: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Renato Dell'Ara

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La gara fra Bologna e Lazio, valida per la giornata numero 30 di Serie A Enilive, si giocherà domenica 22 marzo, allo stadio Renato Dall’Ara, con fischio d’inizio ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Bologna

Nel Bologna Italiano potrebbe variare alcuni giocatori, complice il provante match di Europa League con la Roma. Orsolini e Dallinga premono per trovare la titolarità, sebbene sia più l’italiano ad avere chances. Miranda agirà da esterno difensivo, Joao Mario potrebbe traslocare sulla corsia destra. Sempre Ravaglia in porta visto l’infortunio di Skorupski.

Notizie sulla Lazio

Senza l’infortunato Zaccagni, Sarri se la giocherà con Noslin nel tridente, con Maldini sempre falso nove e Isaksen a destra. Ancora in dubbio sia Basic che Romagnoli, si potrebbero rivedere ancora Provstgaard e Patric.

Forma

Bologna reduce dalle vittorie contro Sassuolo e, in Europa, Roma. Per la prima volta in stagione, anche la Lazio di Sarri ne ha vinte due di fila, piegando proprio il Sassuolo e poi, domenica scorsa, il Milan di Allegri.

Partite tra le due squadre

Terza sfida in stagione fra Lazio e Bologna: oltre all’1-1 in campionato, c’è stato il successo in Coppa Italia dei biancocelesti. L’ultima in campionato al Dall’Ara, però, fu un netto 5-0 rossoblu.

Classifica

Bologna e Lazio non hanno particolari obiettivi di classifica: rossoblu ottavi a quota 42 punti, biancocelesti appena dietro a quota 40.