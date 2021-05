Dove vedere Bologna-Juventus in tv e streaming

La Juventus va a Bologna con la speranza di conquistare un posto in Champions League: le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

La Juventus è ancora in corsa per un posto in Champions League. E a Bologna cercherà di conquistarlo. Tutto è ancora in piedi, grazie alla vittoria bianconera contro l'Inter e al pareggio che il Milan ha racimolato il giorno dopo contro il Cagliari, uno 0-0 che ha impedito ai rossoneri di qualificarsi matematicamente con una giornata d'anticipo.

La Juventus, che è reduce dal trionfo in Coppa Italia, è costretta a vincere per approdare in Champions League, ma al contempo deve sperare che il Napoli non batta il Verona oppure che il Milan non abbia la meglio sull'Atalanta. In caso di arrivo a pari punti (a due o anche a tre), i bianconeri avrebbero la peggio contro entrambe le rivali a causa degli scontri diretti sfavorevoli. Sia la gara della formazione di Gattuso che quella della formazione di Pioli si giocheranno in contemporanea con Bologna-Juventus.

Di fronte alla Juventus c'è un Bologna che da tempo non ha più nulla da chiedere al campionato. I rossoblù sono reduci da un pareggio per 2-2 in casa del Verona e non aspettano altro che la chiusura della stagione.

La partita d'andata tra Juventus e Bologna, disputata lo scorso 24 gennaio all'Allianz Stadium di Torino, si è conclusa col punteggio di 2-0 a favore dei bianconeri: a segno Arthur nel primo tempo e McKennie nella ripresa.

QUANDO SI GIOCA BOLOGNA-JUVENTUS

Bologna-Juventus, gara valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Dall'Ara di Bologna nella serata di domenica 23 maggio 2021. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione di Mihajlovic e quella di Pirlo, che andrà in scena a porte chiuse, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE BOLOGNA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Bologna-Juventus sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su DAZN, che fino al termine di questo campionato detiene i diritti di 3 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. Sarà possibile seguire la gara tra la formazione rossoblù e quella bianconera su una smart tv compatibile con l’app, oppure collegando un normale televisore a una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, o ancora a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno seguire Bologna-Juventus in diretta tv anche su DAZN1, al canale numero 209 del satellite.

Bologna-Juventus sarà visibile dagli abbonati a DAZN anche in diretta streaming: basterà scaricare l'apposita app sul proprio pc, smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito della piattaforma e scegliere l'evento. Dopo il 90' saranno disponibili sia la partita integrale che gli highlights della stessa.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-JUVENTUS

Qualche problema di formazione per il Bologna e per Sinisa Mihajlovic: non sono a disposizione per squalifica Dijks e Soriano, per i quali il campionato è dunque già finito con una giornata d'anticipo, mentre sono ancora in dubbio Danilo e Svanberg, già out a Verona. In difesa dovrebbe toccare ad Antov, con Mbaye o De Silvestri sulla fascia sinistra, e in mezzo al campo a Poli. Possibile che torni dall'inizio Barrow al posto di Sansone. Solito ballottaggio Skov Olsen-Orsolini.

Uno squalificato anche nella Juventus: Bentancur, sicuro assente per la sfida del Dall'Ara. Al suo posto ci sarà Arthur a centrocampo. Difesa con Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro davanti a Szczesny. Kulusevski e Chiesa esterni, a completare il reparto sarà Rabiot. In attacco dovrebbe giocare uno tra Dybala e Morata, intoccabile Cristiano Ronaldo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Antov, Soumaoro, Mbaye; Schouten, Poli; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.