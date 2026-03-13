Dove vedere Benevento-Foggia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sarà un classico testacoda quello che, nella domenica di Serie C, si giocherà nel girone C fra Benevento e Foggia.
I sanniti, primi della classe, sono ormai lanciati verso la promozione: 12 punti di vantaggio sul Catania rendono queste ultime giornate di regular season quasi un countdown prima del ritorno in Serie B.
Di contro, invece, il Foggia attraversa un momento nerissimo: rossoneri ultimi, reduci da una serie lunghissima di ko che rischiano di far retrocedere in D la formazione allenata da Pazienza.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Benevento-Foggia in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Benevento-Foggia anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Benevento-Foggia: ora di inizio
La gara fra Benevento e Foggia, valida per la 32esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 15 marzo, allo stadio Vigorito, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Benevento
BENEVENTO (4-4-2): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Lamesta, Maita, Prisco, Della Morte; Tumminello, Salvemini. All. Floro Flores.
Probabile formazione Foggia
FOGGIA (3-5-2): Perucchini; Staver, Biasiol, Giron; Valietti, Romeo, Garofalo, Castorri, Dimarco; Bevilacqua, Tommasini. All. Pazienza.