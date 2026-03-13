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Dove vedere Benevento-Foggia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Benevento e Foggia: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Sarà un classico testacoda quello che, nella domenica di Serie C, si giocherà nel girone C fra Benevento e Foggia.

I sanniti, primi della classe, sono ormai lanciati verso la promozione: 12 punti di vantaggio sul Catania rendono queste ultime giornate di regular season quasi un countdown prima del ritorno in Serie B.

Di contro, invece, il Foggia attraversa un momento nerissimo: rossoneri ultimi, reduci da una serie lunghissima di ko che rischiano di far retrocedere in D la formazione allenata da Pazienza. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Benevento-Foggia in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Serie C
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Benevento
BEN
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Foggia
FOG
Benevento-Foggia verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Benevento-Foggia anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Benevento-Foggia: ora di inizio

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Serie C - Grp. C

La gara fra Benevento e Foggia, valida per la 32esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 15 marzo, allo stadio Vigorito, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Benevento

BENEVENTO (4-4-2): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Lamesta, Maita, Prisco, Della Morte; Tumminello, Salvemini. All. Floro Flores.

Probabile formazione Foggia

FOGGIA (3-5-2): Perucchini; Staver, Biasiol, Giron; Valietti, Romeo, Garofalo, Castorri, Dimarco; Bevilacqua, Tommasini. All. Pazienza.

Forma

BEN
-Forma

Goal segnato (subito)
8/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

FOG
-Forma

Goal segnato (subito)
2/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

BEN

Ultime 5 partite

FOG

3

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

10

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

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