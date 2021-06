La prima grande prova per l'Italia, che affronta il super Belgio di Martinez: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

La Francia Campione del Mondo e grande favorita per la vittoria degli Europei è caduta. Il Portogallo Campione d'Europa è stato eliminato. L'Olanda, dopo tre vittorie su tre nei gironi, è tornata a casa. Ora il team più importante rimasto sembra essere il Belgio di Martinez, avversario di una Nazionale azzurra convincente ed ora pronta a dire realmente la sua per la vittoria finale.

La sensazione è infatti che la vincitrice tra Belgio e Italia sarà considerato il team da battere nel resto del torneo: Lukaku e compagni hanno ottenuto il terzo posto ai Mondiali russi e vogliono alzare l'asticella, mentre la Nazionale azzurra è sicura di sè e decisa a dimenticare edizioni di tornei internazionali deludenti.

Belgio contro Italia, Italia contro Belgio: la rappresentativa fiamminga ha superato il Portogallo di Cristiano Ronaldo di misura per 2-1, mentre quella azzurra ha avuto la meglio sull'Austria ai tempi supplementari grazie a Pessina e Chiesa, dopo una gara tiratissima.

Dodicesimo incontro ufficiale tra Belgio e Italia, con quattro pareggi nei precedenti: nei sette rimanenti, quattro successi per l'Italia e tre per gli avversari. Grande equilibrio, nonostante tale Nazionale non abbia mai vinto un Mondiale o un Europeo a differenza degli azzurri, con cinque titoli in bacheca nel complesso.

QUANDO SI GIOCA BELGIO-ITALIA

L'Italia scende in campo contro il Belgio venerdì 2 luglio 2021 alle ore 21. Gli azzurri giocheranno davanti ai propri tifosi nella spettacolare Allianz Arena di Monaco di Baviera, Germania.

DOVE VEDERE BELGIO-ITALIA IN TV E STREAMING

Belgio-Italia sarà trasmessa in diretta tv dalla Rai, ma anche da Sky, dunque sia in chiaro, sia con un abbonamento all'emittente satellitare.

Per seguire la gara in chiaro basterà sintonizzarsi su Rai 1 o in alternativa su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Belgio-Italia in diretta streaming su dispositivi come pc, notebook, tablet e Smartphone, attraverso l’applicazione Sky Go. Un’alternativa è come sempre rappresentata da NOW TV , previo l’acquisto di uno dei pacchetti offerti.

La Rai proporrà in diretta streaming la gara in maniera gratuirta: attraverso i dispositivi sopracitati come computer, cellulari e tablet, basterà accedere a RaiPlay e registrarsi per seguire Italia contro Belgio.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO-ITALIA

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco. Ct. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini.