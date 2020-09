Dove vedere Bayern Monaco-Siviglia in tv e streaming

Bayern Monaco e Siviglia a confronto per la Supercoppa Europea: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Il grande calcio continentale si è chiuso ad agosto con le vittorie di e , rispettivamente in Europa e . Ora, a settembre, è ora della nuova annata, con la sfida tra le due regine del continente: di fronte per conquistare la Supercoppa Europea.

La squadra di Lopetegui, che ha sconfitto l' in finale di , e quella di Flick, reduce dal Triplete conseguito grazie alla vittoria nell'ultimo atto della Champions, si affrontano per proclamare la regina assoluta del continente, in mezzo ad un campionato già iniziato per entrambe.

Si tratta della 45esima edizione della Supercoppa Europea: nel 2019 il ha conquistato il trofeo ai danni del . Sesta partecipazione per il Siviglia, che ha vinto una sola volta, mentre il Bayern è alla quarta, anch'esso con un solo successo ottenuto.

Altre squadre

Inizialmente la Supercoppa Europea si sarebbe dovuta giocare in : a causa del coronavirus è stata giocata in terra lusitana la scorsa Champions, con il trofeo tra Bayern e Siviglia in palio a settembre e non più ad agosto come inizialmente previsto.

QUANDO SI GIOCA BAYERN MONACO-SIVIGLIA

La Supercoppa Europea che vedrà di fronte e Siviglia si giocherà il 24 settembre 2020 alle ore 21: appuntamento alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria.

DOVE VEDERE BAYERN MONACO-SIVIGLIA IN TV E STREAMING

Bayern Monaco-Siviglia verrà trasmessa in diretta esclusiva da Sky. Per assistere alla Supercoppa Europea basterà sintonizzarsi su Sky Sport. Il match sarà comunque visibile anche in diretta grazie all'utilizzo di Sky Go: servirà scaricare l'applicazione su tablet, cellulare o pc per vedere il match.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO-SIVIGLIA

Il Bayern conferma Sanè nel tridente dietro Lewandowski, mentre rispetto alla prima gara di partirà titolare Davies sulla fascia. In attacco anche Muller e Gnabry in seguito alle partenze di Perisic e Coutinho. Sule potrebbe partire dal 1' in difesa.

Il Siviglia dovrà scegliere tra De Jong, favorito, ed El-Nesyri, pronto anche Suso sulla corsia esterna d'attacco. In mezzo ci sarà il nuovo arrivato Rakitic, mentre Jesus Navas dovrebbe essere regolarmente terzino alla pari di Acuna.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Boateng, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordán; Ocampos, L. de Jong, Suso.