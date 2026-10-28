Women's Champions League - Game Week 3 28 ott 2026 - 13:45 FC Bayern Campus

La partita è disponibile in diretta streaming su Disney+. È possibile accedere alla copertura tramite il link ufficiale della piattaforma.

Come vedere Bayern Monaco-Real Madrid Femenino con una VPN

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Bayern Monaco-Real Madrid Femenino: data e orario

Bayern Monaco e Real Madrid Femenino si affrontano al FC Bayern Campus di Monaco di Baviera in una sfida valida per la Women's Champions League. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con ambizioni e momenti di forma molto diversi tra loro.

Il Bayern Monaco si presenta in condizioni eccellenti: cinque vittorie consecutive tra Bundesliga, DFB Pokal Frauen e Women's Champions League testimoniano una squadra solida e in grande salute. L'ultima uscita, un netto 5-1 sul campo del RB Leipzig, conferma il momento positivo delle bavaresi.

Jose Barcala guida un gruppo che ha dimostrato continuità di rendimento in tutte le competizioni. La vittoria per 3-0 contro il Benfica in Champions League ha stabilito un punto di riferimento importante per le ambizioni europee del club.

Il Real Madrid Femenino, allenato da Pau Quesada, vive invece un momento più altalenante. Le merengues hanno subito una pesante sconfitta per 7-0 contro il Barcellona in Liga F, un risultato che ha messo in luce le difficoltà della squadra contro le avversarie di vertice.

Le madrilene hanno però reagito con due vittorie consecutive in campionato, battendo Espanyol e CD Tenerife. In Champions League, il pareggio per 1-1 contro il Manchester City Women racconta di una squadra capace di competere, ma ancora incostante.

In termini di classifica europea, il Bayern Monaco occupa una posizione di vertice nel girone mentre il Real Madrid Femenino si trova nella parte bassa della graduatoria, rendendo questa partita particolarmente importante per le speranze di qualificazione delle spagnole.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Per il Bayern Monaco, l'allenatore Jose Barcala non ha ancora comunicato la formazione ufficiale né ha fornito aggiornamenti su infortuni o squalifiche. Ulteriori informazioni saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Anche sul fronte del Real Madrid Femenino, guidato da Pau Quesada, non sono stati resi noti indisponibili o squalificati. La probabile formazione non è ancora stata annunciata e verrà aggiornata non appena disponibile.

Stato di forma

Il Bayern Monaco arriva a questa partita con cinque vittorie nelle ultime cinque uscite in tutte le competizioni, senza alcuna sconfitta né pareggio. Le bavaresi hanno segnato 12 gol e ne hanno subiti appena 3 in questo periodo, con il 5-1 al RB Leipzig come risultato più recente. La vittoria per 3-0 contro il Benfica in Women's Champions League conferma la solidità europea del club.

Il Real Madrid Femenino presenta un ruolino più irregolare: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La pesante sconfitta per 7-0 contro il Barcellona rimane il dato più evidente, anche se le merengues hanno risposto con due successi consecutivi in Liga F. Il pareggio per 1-1 contro il Manchester City in Champions League è l'unico altro risultato europeo del periodo considerato.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Bayern Monaco e Real Madrid Femenino negli ultimi cinque incontri. Maggiori informazioni storiche potranno essere integrate non appena disponibili.

Classifica





In Women's Champions League, il Bayern Monaco occupa la quarta posizione mentre il Real Madrid Femenino si trova al dodicesimo posto. Per le spagnole, questa partita rappresenta un passaggio obbligato per avvicinarsi alle zone più sicure della classifica europea.





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