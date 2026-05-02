Dove vedere Bayern Monaco-PSG di Champions League in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Bayern Monaco e PSG si affrontano nella gara di ritorno della semifinale della Champions League 2025/2026.
Otto giorni dopo la spettacolare e incredibile partita d'andata del Parco dei Principi, terminata con un pirotecnico 5-4 in favore dei campioni di Francia in carica, che si presentano a Monaco di Baviera con due risultati su tre a disposizione per staccare il pass valevole per la finale. Il Bayern, però, può contare anche sul fattore campo dell'Allianz Arena per mettere nel mirino l'atto conclusivo del torneo che i tedeschi non raggiungono dall'estate del 2020.
Di seguito tutte le info sul match, incluse quelle relative al canale tv dove vedere il match, le formazioni e la diretta streaming.
Come guardare Bayern Monaco-PSG in diretta? Canale TV e diretta streaming
Bayern Monaco-PSG, semifinale di ritorno della Champions di quest'anno, è un'esclusiva Amazon Prime Video. Ecco come vederla:
Smart TVs e lettore Blu-Ray
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Bodo/Glimt-Inter, in streaming, sarà inoltre visibile utilizzando NordVPN.
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Bayern Monaco-PSG: ora di inizio
Bayern Monaco-PSG si gioca mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 21:00, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Bayern Monaco-PSG
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; A. Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. All. Kompany.
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.