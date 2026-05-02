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Michael Di Chiaro

Dove vedere Bayern Monaco-PSG di Champions League in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Bayern Monaco vs Paris Saint-Germain
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Tutte le info su Bayern Monaco-PSG, semifinale di ritorno della Champions League 2025/2026, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e copertura streaming.

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Bayern Monaco e PSG si affrontano nella gara di ritorno della semifinale della Champions League 2025/2026.

Otto giorni dopo la spettacolare e incredibile partita d'andata del Parco dei Principi, terminata con un pirotecnico 5-4 in favore dei campioni di Francia in carica, che si presentano a Monaco di Baviera con due risultati su tre a disposizione per staccare il pass valevole per la finale. Il Bayern, però, può contare anche sul fattore campo dell'Allianz Arena per mettere nel mirino l'atto conclusivo del torneo che i tedeschi non raggiungono dall'estate del 2020.

Di seguito tutte le info sul match, incluse quelle relative al canale tv dove vedere il match, le formazioni e la diretta streaming.

Come guardare Bayern Monaco-PSG in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Bayern Monaco-PSG, semifinale di ritorno della Champions di quest'anno, è un'esclusiva Amazon Prime Video. Ecco come vederla:

Smart TVs e lettore Blu-Ray

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Come guardare ovunque con una VPN 

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Bayern Monaco-PSG: ora di inizio

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Champions League - Fase finali
Allianz Arena

Bayern Monaco-PSG si gioca mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 21:00, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. 

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Bayern Monaco - Paris Saint-Germain

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Kompany

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • Luis Enrique

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Bayern Monaco-PSG

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; A. Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. All. Kompany.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Forma

FCB
-Forma

Goal segnato (subito)
18/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

PSG
-Forma

Goal segnato (subito)
14/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

FCB

Ultime 5 partite

PSG

3

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

9

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5
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