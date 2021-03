Dove vedere Bayern Monaco-Lazio in tv e streaming

Dopo il 4-1 dell'andata, la Lazio ritrova il Bayern Monaco in Champions League: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

Sembra una partita senza storia, ma la Lazio se la vuole giocare fino in fondo e non ha nulla da perdere contro i campioni in carica del Bayern Monaco. Dopo la sconfitta all'Olimpico per 4-1, la squadra di Simone Inzaghi va in Germania per giocare il ritorno degli ottavi di Champions League.

Dopo qualche sconfitta di troppo patita a cavallo delle ultime settimane, la squadra di Simone Inzaghi arriva alla sfida contro il Bayern fresca di vittoria contro il Crotone in Serie A. Manco a dirlo, ha vinto anche il Bayern Monaco nella sua ultima giornata di Bundesliga, 3-1 contro il Werder Brema.

Il Bayern Monaco ospiterà la Lazio per la prima volta in una competizione europea. Nessuna delle ultime 21 squadre che hanno affrontato il Bayern fuori casa per la prima volta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League ha vinto (1N, 20P), dopo il Bordeaux nel novembre 2009 (0-2).

Le squadre italiane hanno perso le ultime quattro trasferte di Champions League contro il Bayern Monaco; l’ultima è stata la Juventus (4-2 a marzo 2016 negli ottavi di finale).

Da quando Hansi Flick è alla guida, il Bayern Monaco ha vinto tutte le sei partite casalinghe in Champions League, con un punteggio complessivo di 18-3. Tuttavia, solo una è stata nella fase a eliminazione diretta: 4-1 contro il Chelsea al ritorno degli ottavi di finale della scorsa stagione.

QUANDO SI GIOCA BAYERN MONACO-LAZIO

Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League Bayern Monaco-Lazio è in programma per mercoledì 17 marzo, con il calcio d'inizio fissato alle ore 21. Lo scenario, ancora a porte chiuse, sarà quello dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

DOVE VEDERE BAYERN MONACO-LAZIO IN TV E STREAMING

Bayern Monaco-Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Sky, precisamente sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). Per questa partita, infatti, non è prevista la trasmissione in chiaro su Mediaset.

La partita tra Lazio e Bayern Monaco sarà disponibile ovviamente anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet con la piattaforma Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Un'altra opzione è rappresentata da Now Tv che, previo abbonamento ad uno dei pacchetti acquistabili, permette di assistere a tutti i programmi della piattaforma satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO-LAZIO

Leggerissimo turnover per Flick, che in difesa potrebbe risparmiare Davies e Boateng, in favore di Pavard e Lucas Hernandez. Intoccabili Kimmich e Goretzka a centrocampo, così come Müller sulla trequarti e Lewandowski da prima punta. Nella batteria di trequartisti, potrebbe spuntarla Sané, in ballottaggio con Coman. L'altro posto appartiene all'intoccabile Gnabry.

Da valutare Lazzari, fuori nell'ultimo turno di campionato e in dubbio per il Bayern. Se non ce la dovesse fare, spazio a Marusic, con Lulic pronto a giocare sulla fascia opposta. In difesa toccherebbe così ancora a Patric, Acerbi e Radu. In porta ormai non si tocca Reina. Per il resto, titolarissimi per Simone Inzaghi, con Correa e Ciro Immobile in attacco.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.