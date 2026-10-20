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Champions League
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Bayern Monaco-Arsenal in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Champions League tra Bayern Monaco e Arsenal: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 3
Allianz Arena

In Italia, la partita Bayern Monaco-Arsenal è trasmessa su Sky Sport e in streaming su NOW. È possibile seguire la sfida anche in chiaro su TV8. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura della partita.

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Bayern Monaco-Arsenal: mercoledì 21 ottobre ore 21

L'Allianz Arena di Monaco di Baviera ospita una delle sfide più attese della fase campionato di Champions League 2026/27: Bayern Monaco contro Arsenal.

Il Bayern arriva a questo appuntamento dopo un avvio di stagione altalenante. Tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite raccontano di una squadra capace di grandi prestazioni — come il 6-1 al RB Lipsia — ma anche di qualche sbavatura inattesa, come il 3-3 con il Viking in Champions League.

L'Arsenal di Mikel Arteta si presenta a Monaco da squadra in forma. I Gunners hanno vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, compreso il 3-0 al Lille in Champions League e l'1-0 al Nottingham Forest in campionato appena tre giorni fa.

La stagione europea dell'Arsenal porta con sé il peso di un rimpianto recente: la finale di Champions League 2025/26, persa ai rigori contro il Paris Saint-Germain a Budapest. Quella ferita alimenta la determinazione con cui Arteta e i suoi stanno affrontando questa nuova campagna europea.

Dal canto suo, il Bayern sa che ogni passo falso in Europa può rivelarsi costoso. Vincent Kompany guida una rosa di grande qualità, con Harry Kane al centro dell'attacco. Ezri Konsa, difensore centrale dell'Arsenal, ha dichiarato di essere pronto alla sfida contro Kane e di voler aggiungere trofei alla sua carriera. La sua determinazione rispecchia quella dell'intera squadra londinese.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Bayern Monaco-Arsenal in TV e live streaming, con orario, formazioni e ultime notizie.

Formazioni

Probabili formazioni Bayern Monaco - Arsenal

4-2-3-1
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
page.match.formation.title
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
M. NeuerM. NeuerK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. TahJ. TahA. DaviesA. DaviesJ. KimmichJ. KimmichA. PavlovicA. PavlovicL. KarlL. KarlL. DiazL. DiazI. SaibariI. SaibariH. KaneH. KaneD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. OedegaardM. OedegaardD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. SakaB. SakaK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Bayern Monaco

Formazione titolare

Arsenal

Allenatore

  • V. Kompany
  • M. Arteta

Il Bayern Monaco di Vincent Kompany deve fare a meno di Jamal Musiala per infortunio, mentre Michael Olise è squalificato. Il probabile undici titolare prevede Neuer in porta, con Laimer, Upamecano, Tah e Davies nella linea difensiva, Kimmich e Pavlovic in mediana, Lennart Karl sulla trequarti e Luis Diaz, Saibari e Kane nel tridente offensivo.

L'Arsenal di Mikel Arteta deve rinunciare a Piero Hincapie, William Saliba e Christos Tzolis per infortunio. Non risultano squalifiche tra i Gunners. Il probabile undici titolare vede Raya tra i pali, con Timber, Calafiori, Gabriel e Konsa in difesa, Odegaard, Declan Rice, Lewis-Skelly a centrocampo, Madueke e Saka sulle fasce, e Kai Havertz come riferimento offensivo.

Stato di forma

FCB

FCB - Forma

ELV
V1-2
FCU
V7-0
FCA
D2-2
VIK
D3-3
RBL
V6-1
Gol segnato (subito)
20/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ARS

ARS - Forma

IPS
V2-4
BHA
S3-0
LEE
V2-1
LIL
V3-0
NFO
V0-1
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Bayern Monaco presenta un rendimento di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite. La vittoria più recente è arrivata sabato contro il RB Lipsia per 6-1 in Bundesliga. In Champions League, i bavaresi hanno però pareggiato 3-3 contro il Viking, segnale che la difesa non è ancora impermeabile.

L'Arsenal mostra quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La sconfitta è arrivata contro il Brighton per 3-0 in Premier League a settembre, ma da allora i Gunners hanno inanellato tre successi consecutivi, incluso il 3-0 al Lille in Champions League e l'1-0 al Nottingham Forest sabato scorso.

Precedenti

Testa a testa

Bayern MonacoPareggioArsenal
3
1
1
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
FIN
Champions League
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FIN
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
FIN
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
5
FIN
Champions League
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
5
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
14Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 26 novembre 2025, quando l'Arsenal superò il Bayern Monaco per 3-1 in Champions League all'Emirates Stadium. Guardando agli ultimi cinque precedenti in Champions League, il Bayern prevale con due vittorie contro una dell'Arsenal, con due pareggi. Le sfide del 2017 raccontano di un dominio netto dei bavaresi, con un doppio 5-1 complessivo, mentre i confronti più recenti mostrano un Arsenal capace di competere ad armi pari con i tedeschi.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


Nella fase a gironi di Champions League 2026/27, il Bayern Monaco occupa attualmente la decima posizione, mentre l'Arsenal si trova al settimo posto. Entrambe le squadre restano in piena corsa per la fase a eliminazione diretta.


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