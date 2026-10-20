Dove vedere Bayern Monaco-Arsenal in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 15:00 Allianz Arena

In Italia, la partita Bayern Monaco-Arsenal è trasmessa su Sky Sport e in streaming su NOW. È possibile seguire la sfida anche in chiaro su TV8. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura della partita.

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Bayern Monaco-Arsenal: mercoledì 21 ottobre ore 21

L'Allianz Arena di Monaco di Baviera ospita una delle sfide più attese della fase campionato di Champions League 2026/27: Bayern Monaco contro Arsenal.

Il Bayern arriva a questo appuntamento dopo un avvio di stagione altalenante. Tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite raccontano di una squadra capace di grandi prestazioni — come il 6-1 al RB Lipsia — ma anche di qualche sbavatura inattesa, come il 3-3 con il Viking in Champions League.

L'Arsenal di Mikel Arteta si presenta a Monaco da squadra in forma. I Gunners hanno vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, compreso il 3-0 al Lille in Champions League e l'1-0 al Nottingham Forest in campionato appena tre giorni fa.

La stagione europea dell'Arsenal porta con sé il peso di un rimpianto recente: la finale di Champions League 2025/26, persa ai rigori contro il Paris Saint-Germain a Budapest. Quella ferita alimenta la determinazione con cui Arteta e i suoi stanno affrontando questa nuova campagna europea.

Dal canto suo, il Bayern sa che ogni passo falso in Europa può rivelarsi costoso. Vincent Kompany guida una rosa di grande qualità, con Harry Kane al centro dell'attacco. Ezri Konsa, difensore centrale dell'Arsenal, ha dichiarato di essere pronto alla sfida contro Kane e di voler aggiungere trofei alla sua carriera. La sua determinazione rispecchia quella dell'intera squadra londinese.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Bayern Monaco-Arsenal in TV e live streaming, con orario, formazioni e ultime notizie.

Formazioni

Il Bayern Monaco di Vincent Kompany deve fare a meno di Jamal Musiala per infortunio, mentre Michael Olise è squalificato. Il probabile undici titolare prevede Neuer in porta, con Laimer, Upamecano, Tah e Davies nella linea difensiva, Kimmich e Pavlovic in mediana, Lennart Karl sulla trequarti e Luis Diaz, Saibari e Kane nel tridente offensivo.

L'Arsenal di Mikel Arteta deve rinunciare a Piero Hincapie, William Saliba e Christos Tzolis per infortunio. Non risultano squalifiche tra i Gunners. Il probabile undici titolare vede Raya tra i pali, con Timber, Calafiori, Gabriel e Konsa in difesa, Odegaard, Declan Rice, Lewis-Skelly a centrocampo, Madueke e Saka sulle fasce, e Kai Havertz come riferimento offensivo.

Stato di forma

Il Bayern Monaco presenta un rendimento di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite. La vittoria più recente è arrivata sabato contro il RB Lipsia per 6-1 in Bundesliga. In Champions League, i bavaresi hanno però pareggiato 3-3 contro il Viking, segnale che la difesa non è ancora impermeabile.

L'Arsenal mostra quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La sconfitta è arrivata contro il Brighton per 3-0 in Premier League a settembre, ma da allora i Gunners hanno inanellato tre successi consecutivi, incluso il 3-0 al Lille in Champions League e l'1-0 al Nottingham Forest sabato scorso.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 26 novembre 2025, quando l'Arsenal superò il Bayern Monaco per 3-1 in Champions League all'Emirates Stadium. Guardando agli ultimi cinque precedenti in Champions League, il Bayern prevale con due vittorie contro una dell'Arsenal, con due pareggi. Le sfide del 2017 raccontano di un dominio netto dei bavaresi, con un doppio 5-1 complessivo, mentre i confronti più recenti mostrano un Arsenal capace di competere ad armi pari con i tedeschi.

Classifica





Nella fase a gironi di Champions League 2026/27, il Bayern Monaco occupa attualmente la decima posizione, mentre l'Arsenal si trova al settimo posto. Entrambe le squadre restano in piena corsa per la fase a eliminazione diretta.





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