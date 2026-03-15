Dove vedere Bayern Monaco-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Pensare a una rimonta appare pura utopia, ma l'Atalanta proverà a fare la miglior figura possibile a Monaco di Baviera, dove la attende il Bayern Monaco. In palio, dopo il 6-1 ottenuto dai tedeschi a Bergamo, ci sono i quarti di Champions League, per cui la squadra di Kompany è assolutamente favorita in virtù di quanto successo martedì in territorio italiano.

Il Bayern Monaco ha dimostrato di essere la squadra più prolifica d'Europa e anche l'Atalanta, che nei playoff aveva ribaltato il Borussia Dortmund dopo la sconfitta dell'andata, ne ha fatto le spese.

Stavolta la Dea dovrà compiere la più importante impresa nella storia del calcio continentale, vincendo con cinque goal di scarto solamente per andare ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

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Bayern-Atalanta: ora di inizio

Champions League - Fase finali Allianz Arena

Notizie su Bayern, Atalanta e probabili formazioni

Probabili formazioni Bayern Monaco - Atalanta Probabile formazione Panchina Allenatore V. Kompany Probabile formazione Panchina Allenatore R. Palladino

Formazioni ufficiali Real Madrid-Manchester City

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BAYERN MONACO (4-2-3-1): Bartl; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Goretzka; Bischof, Gnabry, Diaz; Jackson

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolasinac, Bernasconi; Sulemana, De Roon, Pasalic; Sulemana, Krstovic, Zalewski; Scamacca

Forma di Bayern e Atalanta

Precedenti tra Bayern e Atalanta