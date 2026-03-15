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Dove vedere Bayern Monaco-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Dopo la disfatta casalinga per 6-1, l'Atalanta si presenta a Monaco di Baviera decisa a fare la miglior figura possibile nel ritorno degli ottavi di Champions.

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Pensare a una rimonta appare pura utopia, ma l'Atalanta proverà a fare la miglior figura possibile a Monaco di Baviera, dove la attende il Bayern Monaco. In palio, dopo il 6-1 ottenuto dai tedeschi a Bergamo, ci sono i quarti di Champions League, per cui la squadra di Kompany è assolutamente favorita in virtù di quanto successo martedì in territorio italiano.

Il Bayern Monaco ha dimostrato di essere la squadra più prolifica d'Europa e anche l'Atalanta, che nei playoff aveva ribaltato il Borussia Dortmund dopo la sconfitta dell'andata, ne ha fatto le spese. 

Stavolta la Dea dovrà compiere la più importante impresa nella storia del calcio continentale, vincendo con cinque goal di scarto solamente per andare ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Come guardare Bayern-Atalanta in diretta? Canale TV e streaming

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Bayern-Atalanta: ora di inizio

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Notizie su Bayern, Atalanta e probabili formazioni

Probabili formazioni Bayern Monaco - Atalanta

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Kompany

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Palladino

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Formazioni ufficiali Real Madrid-Manchester City

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Bartl; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Goretzka; Bischof, Gnabry, Diaz; Jackson

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolasinac, Bernasconi; Sulemana, De Roon, Pasalic; Sulemana, Krstovic, Zalewski; Scamacca

Forma di Bayern e Atalanta

FCB
-Forma

Goal segnato (subito)
17/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

ATA
-Forma

Goal segnato (subito)
7/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Precedenti tra Bayern e Atalanta

FCB

Ultima partita

ATA

1

Vittoria

0

Pareggi

0

Vittorie

6

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
1/1
Entrambe le squadre a segno
1/1
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