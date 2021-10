Il Bari ospita il Foggia nel big match di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo anni di attesa, ilvuole tornare in Serie B. E' la formazione biancorossa la grande favorita nel girone C di Serie C, grazie ad una partenza sprint. Ora, però, c'è da vincere il Derby pugliese contro ilaltra candidata alla promozione.

Il Bari è partito benissimo in stagione, conquistando la vetta del gruppo C e distanziando le rivali, tra cui un Foggia desideroso di avvicinarsi alla vetta. Attualmente, insieme a quest'ultimi, guardando i Galletti dal basso compagini come Catanzaro, Virtus Francavilla, Monopoli, Taranto e Palermo.

Nel 2020/2021 Bari e Foggia si sono affrontate nella stagione regolare e nei playoff: i biancorossi hanno avuto la meglio nell'ultima parte di campionato, che non ha portato alla promozione, per 3-1, mentre nell'annata è arrivata una vittoria a testa, in entrambi i casi per 1-0.

QUANDO SI GIOCA BARI-FOGGIA

Il big match tra Bari e Foggia si giocherà mercoledì 20 ottobre alle ore 20:30. Appuntamento allo Stadio San Nicola del capoluogo pugliese per il nono turno del girone C di Serie C.

DOVE VEDERE BARI-FOGGIA IN TV E STREAMING

Bari-Foggia si potrà vedere in diretta su Eleven Sports. Abbonandosi a questa piattaforma, visibile tramite una moderna Smart Tv, sarà possibile assistere al confronto attesissimo. In palio punti importanti per provare a tornare in Serie B.

La gara tra Bari e Foggia sarà disponibile, in streaming su Eleven Sports mediante pc, smartphone e tablet: basterà scaricare l'app e registrarsi per seguire il big match che vedrà impegnate le due squadre pugliesi. Fuori dall'Italia la partita sarà visibile su 196 sports.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-FOGGIA

BARI (4-3-1-2): Frattali, Pucino, Di Cesare, Terranova, Mazzotta, Scavone, Maita, D’Errico, Botta, Simeri, Cheddira.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Sciacca, Markic, Martino; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio.