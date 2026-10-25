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Lelio Donato

Dove vedere Barcellona-Real Madrid stasera in diretta tv e streaming gratis: il Clasico verrà trasmesso anche in chiaro

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L'attesissima sfida del Camp Nou tra Barcellona e Real Madrid sarà visibile anche in diretta e in chiaro senza alcun tipo di abbonamento: ecco dove vedere il Clasico di stasera gratis.

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Sale l'attesa in Spagna per la gara più attesa dell'anno, ovvero la sfida tra Barcellona e Real Madrid.

I Blaugrana stanno attualmente dominando la Liga dove hanno vinto tutte le nove partite giocate e hanno già sei punti di vantaggio sui Blancos.

La squadra di Josè Mourinho ha invece perso già due volte contro Betis e Atletico Madrid. Ed è terza in classifica dietro i Colchoneros.

Ma come sarà possibile vedere Barcellona-Real Madrid? Il Clasico di Liga verrà trasmesso anche in diretta e in chiaro?

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25 ott 2026

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DOVE VEDERE BARCELLONA-REAL MADRID IN DIRETTA TV ANCHE GRATIS

Barcellona-Real Madrid si gioca domenica 25 ottobre al 'Camp Nou' con fischio d'inizio fissato alle ore 21.00. La gara, come tutte quelle della Liga, verrà trasmessa come sempre su DAZN in diretta tv e streaming per tutti gli abbonati al servizio. Ma sarà possibile vedere il Clasico anche in diretta TV e in chiaro, dunque gratis, su Mediaset che la trasmetterà su Italia 1.

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