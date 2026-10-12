Serie C - Game Week 9 12 ott 2026 - 14:30

AZ Picerno - Cosenza è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura della partita.

Come vedere AZ Picerno-Cosenza con una VPN

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AZ Picerno-Cosenza: data e orario

AZ Picerno e Cosenza si affrontano in Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni molto diverse in questa fase della stagione. I lucani cercano punti per risalire la classifica, mentre i rossoblù hanno bisogno di invertire una tendenza negativa che li ha relegati nelle zone basse del girone.

Il Picerno arriva a questo appuntamento con un bilancio recente tutt'altro che incoraggiante. Quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate raccontano di una squadra in difficoltà, incapace di trovare continuità di rendimento e con una tenuta difensiva che ha mostrato crepe evidenti.

Il Cosenza non se la passa meglio. I calabresi hanno raccolto pochissimo nelle ultime settimane, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite e un cammino che li ha portati a occupare la parte bassa della graduatoria. La pressione su entrambe le formazioni è reale.

Lo scontro diretto tra due squadre in difficoltà conferisce alla partita un peso specifico notevole. Perdere ulteriore terreno in questa fase del campionato potrebbe complicare seriamente i piani di entrambe le società.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in streaming.

Formazioni

Non sono disponibili al momento informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, gli infortunati o i diffidati di AZ Picerno. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per il Cosenza non sono pervenuti dati ufficiali riguardanti la rosa a disposizione, le assenze o i giocatori squalificati. Ulteriori dettagli verranno aggiunti non appena disponibili.

Stato di forma

Il Picerno ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque partite di Serie C, con tre sconfitte e un solo successo esterno contro l'Audace Cerignola per 2-1. La sconfitta più recente è arrivata contro il Potenza per 4-2, un risultato che evidenzia i problemi difensivi della squadra. Nelle cinque gare considerate, i lucani hanno subito dieci gol segnandone sette.

Il Cosenza ha totalizzato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I rossoblù hanno perso l'ultima gara contro il Foggia per 2-0 e in precedenza avevano ceduto al Bari per 1-0. Il pareggio interno contro la Scafatese per 1-1 e il 5-2 subito dal Giugliano fotografano un momento di grande instabilità.

Precedenti

Nei precedenti recenti tra le due squadre, l'AZ Picerno ha avuto la meglio nell'ultimo confronto diretto, vincendo 3-1 in casa nella stagione 2025/26. In precedenza, il Cosenza si era imposto per 1-0 nel match disputato a dicembre 2025. Il bilancio dei due incontri censiti è dunque in parità, con una vittoria per parte.

Classifica





In classifica nel Girone C di Serie C, il Picerno occupa la nona posizione mentre il Cosenza si trova al diciannovesimo posto: un divario che rende questa sfida particolarmente delicata per i rossoblù, impegnati a uscire dalla zona più pericolosa della graduatoria.





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