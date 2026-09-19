Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

LaLiga - Game Week 7 20 set 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

La partita tra Atletico Madrid e Real Madrid è disponibile in diretta su DAZN e sul canale 20. Di seguito i dettagli per accedere alla visione.

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Atletico Madrid-Real Madrid: domenica 20 settembre ore 16:15

Il Riyadh Air Metropolitano ospita uno dei derby più attesi della stagione: Atletico Madrid e Real Madrid si sfidano in una partita che potrebbe già dare indicazioni importanti sulla corsa al titolo in Liga.

Diego Simeone guida un Atletico che arriva a questo appuntamento con due vittorie consecutive in campionato, l'ultima delle quali un netto 4-0 contro l'Osasuna. La squadra colchonera ha dimostrato solidità nelle ultime settimane, anche se la sconfitta in Champions League contro il Liverpool resta un punto interrogativo sulla tenuta europea.

Dall'altra parte, Jose Mourinho porta al Metropolitano un Real Madrid in forma convincente: quattro vittorie nelle ultime cinque partite tra Liga e Champions League. L'unica macchia è la sconfitta contro il Real Betis per 1-0.

Kylian Mbappe guida l'attacco madridista dopo aver risposto pubblicamente alle critiche di chi lo considera esclusivamente un finalizzatore. Il francese, fresco di un accordo commerciale storico con il marchio On dopo vent'anni con Nike, si presenta al derby con la voglia di dimostrare una volta ancora il proprio valore.

In casa Atletico, Jonathan David è partito fortissimo e guiderà l'attacco supportato da Alex Baena, che ha pubblicamente elogiato Lamine Yamal come miglior giocatore del mondo. I due numeri 10 spagnoli sono chiamati a una prestazione di spessore in questo big match.

Hansi Flick, tecnico del Barcellona, ha dichiarato di non prestare attenzione al risultato di questo derby, concentrato sulla propria squadra. Eppure l'esito della sfida al Metropolitano potrebbe ridisegnare la classifica e influenzare la rincorsa ai blaugrana.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, tutte le informazioni sono riportate di seguito.

Formazioni

Diego Simeone dovrebbe schierare Oblak in porta; in difesa spazio a Pubill, Cristian Romero, Hancko con Grimaldo e Llorente sugli esterni. A centrocampo spazio a Hjulmand e Koke, con Kang-In Lee, Giuliano Simeone e Baena a supporto di Jonathan David.

Jose Mourinho dovrebbe schierare Courtois tra i pali, con davanti una difesa con Konate, Cucurella, Dumfries e Huijsen. Valverde e Tchouameni agiranno in mediana, con la fantasia di Arda Guler, Bellingham, Vinicius Junior e Mbappe davanti.

Stato di forma

L'Atletico Madrid arriva al derby con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La squadra di Simeone ha chiuso con un 4-0 contro l'Osasuna nell'ultimo turno di campionato, preceduto da un 3-0 in trasferta contro la Real Sociedad. L'unica nota negativa recente è la sconfitta per 2-1 contro il Liverpool in Champions League.

Il Real Madrid presenta quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I blancos hanno vinto 2-3 in casa dell'Elche nell'ultimo impegno di LaLiga e si sono imposti 4-1 sul Rayo Vallecano nella gara precedente. La sconfitta per 1-0 contro il Real Betis rimane l'unica battuta d'arresto del periodo.

Precedenti

L'ultimo precedente diretto risale al 22 marzo 2026, quando il Real Madrid si impose 3-2 in casa sull'Atletico in Liga. Considerando le ultime cinque sfide tra le due squadre, il Real Madrid ha vinto tre volte contro le due vittorie dell'Atletico, con i blancos che hanno segnato nove reti complessive contro le nove dei colchoneros in questi incroci.

Classifica













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