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Dove vedere Atletico Madrid-Manchester United in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Atletico Madrid vs Manchester United
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Manchester United
Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Atletico Madrid e Manchester United: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 2
Riyadh Air Metropolitano

La partita tra Atletico Madrid e Manchester United è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per accedere alla copertura live.

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Atletico Madrid-Manchester United: data e orario

Il Riyadh Air Metropolitano di Madrid ospita martedì sera una sfida di Champions League tra l'Atletico Madrid di Diego Simeone e il Manchester United di Michael Carrick. I Colchoneros arrivano all'appuntamento con il vento in poppa in Liga, mentre i Red Devils cercano in Europa quella continuità che in campionato è mancata finora.

L'Atletico ha attraversato un ottimo momento di forma, collezionando quattro vittorie nelle ultime cinque partite e imponendosi persino sul Real Madrid. L'unica sconfitta è arrivata contro il Liverpool in Champions League, un riferimento che la dice lunga sullo spessore delle avversarie che Simeone ha saputo fronteggiare.

Il Manchester United vive invece una fase delicata. Carrick non vince in Premier League da quattro gare e il pareggio per 1-1 a Tottenham ha alimentato ulteriori dubbi sulla tenuta della squadra. Nonostante ciò, il tecnico ha dichiarato di credere fermamente nel gruppo e nella possibilità di uscire da questo momento difficile.

L'infermeria pesa sulle scelte di Carrick: Luke Shaw, Kobbie Mainoo e Benjamin Sesko sono tra i giocatori indisponibili, un'assenza quest'ultima che ha fatto discutere. Lo United dovrà fare di necessità virtù, affidandosi a un undici rimaneggiato contro una delle difese più solide d'Europa.

Simeone, dal canto suo, non sottovaluta l'avversario. Il tecnico argentino ha avvertito i suoi che il Manchester United resta una squadra pericolosa, indipendentemente dal rendimento in campionato. In Champions League le gerarchie possono ribaltarsi in novanta minuti.

La posta in palio è alta per entrambe: l'Atletico vuole consolidare la propria posizione nel girone europeo, mentre lo United ha bisogno di una prestazione convincente per allentare la pressione su Carrick e dare un segnale di carattere alla propria tifoseria.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming, con orario, formazioni e ultime notizie.

Formazioni

Formazioni Atletico Madrid - Manchester United

4-4-2
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakM. LlorenteM. LlorenteD. HanckoD. HanckoA. GrimaldoA. GrimaldoC. RomeroC. RomeroA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosG. SimeoneG. SimeoneJ. CardosoJ. CardosoJ. AlvarezJ. AlvarezK. LeeK. LeeS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotA. HeavenA. HeavenL. YoroL. YoroL. MartinezL. MartinezB. FernandesB. FernandesY. TielemansY. TielemansA. SantosA. SantosC. BalebaC. BalebaM. RashfordM. RashfordB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-4-2
Atletico Madrid

Formazione titolare

Manchester United

Panchina

Allenatore

  • D. Simeone
  • M. Carrick

Diego Simeone può contare su una rosa al completo per questa sfida europea. Il tecnico argentino dovrebbe schierare Jan Oblak in porta, con una difesa composta da Marc Pubill, David Hancko, Cristian Romero e Alejandro Grimaldo. A centrocampo spazio a Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios e Alejandro Baena, mentre Julian Alvarez e Kang-In Lee agiranno in attacco. Nessun infortunato o squalificato tra le fila dei Colchoneros.

Michael Carrick deve invece fare i conti con un'infermeria affollata. Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Tom Heaton, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte e Patrick Dorgu sono tutti out per infortunio. L'undici probabile prevede Senne Lammens tra i pali, una linea difensiva con Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro e Lisandro Martinez, e un centrocampo formato da Bruno Fernandes, Carlos Baleba e Youri Tielemans. Bryan Mbeumo, Marcus Rashford e Matheus Cunha dovrebbero completare il tridente offensivo.

Atletico Madrid

Infortuni e squalifiche

Manchester United

Nessun giocatore escluso

Stato di forma

ATM

ATM - Forma

LIV
S2-1
RSO
V0-3
OSA
V4-0
RMA
V2-1
ALA
V1-2
Gol segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MUN

MUN - Forma

SAB
V4-0
MCI
S0-1
BHA
S2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Atletico Madrid arriva a questa partita con quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni. I Colchoneros hanno battuto il Real Madrid per 2-1 e demolito l'Osasuna per 4-0, confermando un rendimento offensivo di alto livello. L'unica battuta d'arresto è stata la sconfitta per 2-1 contro il Liverpool in Champions League. Complessivamente, nelle ultime cinque gare l'Atletico ha segnato dieci reti e ne ha subite quattro.

Il Manchester United ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite, con un pareggio e tre sconfitte nelle restanti. Il risultato più recente è il pari per 1-1 contro il Tottenham in Premier League. L'unico successo è arrivato in Champions League contro il Sabah FK per 4-0, mentre le sconfitte includono quella per 0-1 contro il Manchester City in campionato. In totale, lo United ha segnato sette gol e ne ha incassati sei in questo periodo.

Precedenti

Testa a testa

Atletico MadridPareggioManchester United
2
1
1
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FIN
4Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

Nei precedenti tra le due squadre disponibili, l'Atletico Madrid parte con un leggero vantaggio storico. L'incontro più recente risale all'agosto 2026, un'amichevole pre-stagionale vinta dal Manchester United per 2-1. In ambito competitivo, l'ultimo confronto ufficiale si tenne nella Champions League 2021-22, con i Colchoneros che eliminarono i Red Devils grazie a una vittoria per 1-0 a Old Trafford dopo l'1-1 dell'andata. Considerando l'insieme dei dati disponibili, l'Atletico ha la meglio nel bilancio complessivo della serie.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
4
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
15
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
16
LensLensRCL
210134-13
S
V
17
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
18
RomaRomaROM
10101101
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSVPSVPSV
10101101
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
23
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
24
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
26
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
28
LASKLASKLAS
100101-10
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
30
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
33
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League, il Manchester United occupa la quarta posizione nel girone, mentre l'Atletico Madrid si trova al venticinquesimo posto. Lo United parte dunque da una posizione di vantaggio in classifica, ma i Colchoneros hanno tutto l'interesse a invertire la rotta in casa propria per non perdere ulteriore terreno nella competizione europea.


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