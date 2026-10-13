Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

La partita tra Atletico Madrid e Manchester United è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per accedere alla copertura live.

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Atletico Madrid-Manchester United: data e orario

Il Riyadh Air Metropolitano di Madrid ospita martedì sera una sfida di Champions League tra l'Atletico Madrid di Diego Simeone e il Manchester United di Michael Carrick. I Colchoneros arrivano all'appuntamento con il vento in poppa in Liga, mentre i Red Devils cercano in Europa quella continuità che in campionato è mancata finora.

L'Atletico ha attraversato un ottimo momento di forma, collezionando quattro vittorie nelle ultime cinque partite e imponendosi persino sul Real Madrid. L'unica sconfitta è arrivata contro il Liverpool in Champions League, un riferimento che la dice lunga sullo spessore delle avversarie che Simeone ha saputo fronteggiare.

Il Manchester United vive invece una fase delicata. Carrick non vince in Premier League da quattro gare e il pareggio per 1-1 a Tottenham ha alimentato ulteriori dubbi sulla tenuta della squadra. Nonostante ciò, il tecnico ha dichiarato di credere fermamente nel gruppo e nella possibilità di uscire da questo momento difficile.

L'infermeria pesa sulle scelte di Carrick: Luke Shaw, Kobbie Mainoo e Benjamin Sesko sono tra i giocatori indisponibili, un'assenza quest'ultima che ha fatto discutere. Lo United dovrà fare di necessità virtù, affidandosi a un undici rimaneggiato contro una delle difese più solide d'Europa.

Simeone, dal canto suo, non sottovaluta l'avversario. Il tecnico argentino ha avvertito i suoi che il Manchester United resta una squadra pericolosa, indipendentemente dal rendimento in campionato. In Champions League le gerarchie possono ribaltarsi in novanta minuti.

La posta in palio è alta per entrambe: l'Atletico vuole consolidare la propria posizione nel girone europeo, mentre lo United ha bisogno di una prestazione convincente per allentare la pressione su Carrick e dare un segnale di carattere alla propria tifoseria.

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Formazioni

Diego Simeone può contare su una rosa al completo per questa sfida europea. Il tecnico argentino dovrebbe schierare Jan Oblak in porta, con una difesa composta da Marc Pubill, David Hancko, Cristian Romero e Alejandro Grimaldo. A centrocampo spazio a Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios e Alejandro Baena, mentre Julian Alvarez e Kang-In Lee agiranno in attacco. Nessun infortunato o squalificato tra le fila dei Colchoneros.

Michael Carrick deve invece fare i conti con un'infermeria affollata. Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Tom Heaton, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte e Patrick Dorgu sono tutti out per infortunio. L'undici probabile prevede Senne Lammens tra i pali, una linea difensiva con Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro e Lisandro Martinez, e un centrocampo formato da Bruno Fernandes, Carlos Baleba e Youri Tielemans. Bryan Mbeumo, Marcus Rashford e Matheus Cunha dovrebbero completare il tridente offensivo.

Stato di forma

L'Atletico Madrid arriva a questa partita con quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni. I Colchoneros hanno battuto il Real Madrid per 2-1 e demolito l'Osasuna per 4-0, confermando un rendimento offensivo di alto livello. L'unica battuta d'arresto è stata la sconfitta per 2-1 contro il Liverpool in Champions League. Complessivamente, nelle ultime cinque gare l'Atletico ha segnato dieci reti e ne ha subite quattro.

Il Manchester United ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite, con un pareggio e tre sconfitte nelle restanti. Il risultato più recente è il pari per 1-1 contro il Tottenham in Premier League. L'unico successo è arrivato in Champions League contro il Sabah FK per 4-0, mentre le sconfitte includono quella per 0-1 contro il Manchester City in campionato. In totale, lo United ha segnato sette gol e ne ha incassati sei in questo periodo.

Precedenti

Nei precedenti tra le due squadre disponibili, l'Atletico Madrid parte con un leggero vantaggio storico. L'incontro più recente risale all'agosto 2026, un'amichevole pre-stagionale vinta dal Manchester United per 2-1. In ambito competitivo, l'ultimo confronto ufficiale si tenne nella Champions League 2021-22, con i Colchoneros che eliminarono i Red Devils grazie a una vittoria per 1-0 a Old Trafford dopo l'1-1 dell'andata. Considerando l'insieme dei dati disponibili, l'Atletico ha la meglio nel bilancio complessivo della serie.

Classifica





In Champions League, il Manchester United occupa la quarta posizione nel girone, mentre l'Atletico Madrid si trova al venticinquesimo posto. Lo United parte dunque da una posizione di vantaggio in classifica, ma i Colchoneros hanno tutto l'interesse a invertire la rotta in casa propria per non perdere ulteriore terreno nella competizione europea.





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