Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona stasera in diretta tv e streaming gratis: il big-match di Liga verrà trasmesso anche in chiaro

Siamo solo alla dodicesima giornata ma quello di stasera in Liga potrebbe rivelarsi già uno snodo cruciale.
Dopo il momentaneo aggancio del Real Madrid in vetta alla classifica, infatti, la capolista Barcellona deve fare risultato sul campo dell'Atletico Madrid per mantenere il primo posto solitario.
Non solo. In caso di vittoria contro i blaugrana sarebbero invece gli uomini di Simeone a balzare da soli in testa dato che attualmente si trovano sotto di appena due punti.
Atletico Madrid-Barcellona, big-match della dodicesima giornata di Liga, sarà visibile per tutti stasera gratis e in chiaro: ma dove?
DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-BARCELLONA IN DIRETTA TV E STREAMING GRATIS
Atletico Madrid-Barcellona si gioca domenica 8 novembre al Riyadh Air Metropolitano con fischio d'inizio fissato alle ore 21.00. La gara, come tutte quelle di Liga, verrà trasmessa come sempre in diretta streaming su DAZN per gli abbonati al servizio. Ma come detto sarà visibile anche in chiaro e completamente gratis: per vederla in diretta tv basterà sintonizzarsi su Italia 1, canale 6 del digitale terrestre. Mentre per la diretta streaming gratis bisognerà collegarsi su Mediaset Infinity aprendo la finestra di Italia 1 su pc o dispositivi mobili.