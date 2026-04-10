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Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Atletico Madrid vs Barcellona
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Dopo il 2-0 in favore dell'Atletico Madrid, il ritorno dei quarti si gioca in casa dei Colchoners: il Barcellona dovrà compiere un'impresa per qualificarsi in semifinale di Champions League.

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Non c'è dubbio che dopo aver conquistato la vittoria per 2-0 in casa del Barcellona, l'Atletico Madrid di Simeone sia favorito per qualificarsi alle semifinali di Champions League. 

Tempo di derby di ritorno in campo europeo, con i Colchoneros che ospitano i blaugrana nella serata di martedì: in palio un posto tra le migliori quattro e la sfida contro una tra Sporting e Arsenal, con i Gunners favoriti dopo l'1-0 in terra lusitana.

L'Atletico Madrid sa come difendere un risultato e per il Barcellona ci sarà da compiere una vera e propria impresa, viste le due reti da segnare solamente per condurre il match ai supplementari. La squadra di Simeone potrebbe nuovamente puntare alla finalissima e alla conquista della Champions dopo le sconfitte contro il Real di qualche anno fa, mentre il team ospite sembra essere maggiormente concentrato sulla vittoria del campionato, che vede il Real attualmente a -7 dalla vetta.

Come guardare Atletico-Barcellona in diretta? Canale TV e streaming

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Atletico Madrid-Barcellona si può vedere in diretta tv esclusiva su Sky, Sky Go o NOW.

Per vedere il Derby spagnolo live via tv (Sky, NOW), app (NOW, Sky Go) o sito ufficiale (NOW) basta accedere ai canali 202, 213 e 251, ovvero Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.

Il match tra Barcellona e Atletico non è disponibile gratis e in chiaro.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Atletico-Barcellona con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

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Notizie su Atletico, Barcellona e probabili formazioni

Probabili formazioni Atletico Madrid - Barcellona

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Simeone

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • H. Flick

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García; Koundé, Araujo, Gerard Martín, João Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone

Forma di Atletico Madrid e Barcellona

ATM
-Forma

Goal segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

BAR
-Forma

Goal segnato (subito)
15/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti tra Atletico e Barcellona

ATM

Ultime 5 partite

BAR

2

Vittorie

0

Pareggi

3

Vittorie

8

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5
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