Dove vedere Atletico Madrid-Barcellona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Non c'è dubbio che dopo aver conquistato la vittoria per 2-0 in casa del Barcellona, l'Atletico Madrid di Simeone sia favorito per qualificarsi alle semifinali di Champions League.

Tempo di derby di ritorno in campo europeo, con i Colchoneros che ospitano i blaugrana nella serata di martedì: in palio un posto tra le migliori quattro e la sfida contro una tra Sporting e Arsenal, con i Gunners favoriti dopo l'1-0 in terra lusitana.

L'Atletico Madrid sa come difendere un risultato e per il Barcellona ci sarà da compiere una vera e propria impresa, viste le due reti da segnare solamente per condurre il match ai supplementari. La squadra di Simeone potrebbe nuovamente puntare alla finalissima e alla conquista della Champions dopo le sconfitte contro il Real di qualche anno fa, mentre il team ospite sembra essere maggiormente concentrato sulla vittoria del campionato, che vede il Real attualmente a -7 dalla vetta.

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Il match tra Barcellona e Atletico non è disponibile gratis e in chiaro.

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Notizie su Atletico, Barcellona e probabili formazioni

Probabili formazioni Atletico Madrid - Barcellona Probabile formazione Panchina Allenatore D. Simeone Probabile formazione Panchina Allenatore H. Flick

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García; Koundé, Araujo, Gerard Martín, João Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone

Forma di Atletico Madrid e Barcellona

Precedenti tra Atletico e Barcellona

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