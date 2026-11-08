Come guardare Atletico Madrid-Barcellona con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 12 8 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

L’Atletico Madrid ospita il Barcellona al Riyadh Air Metropolitano in una sfida di Liga dal peso notevole ai vertici della classifica. Il Barcellona arriva da capolista, con l’Atletico secondo: tre punti per l’una o per l’altra squadra manderebbero un segnale chiaro nella corsa al titolo.

La squadra di Diego Simeone arriva alla partita di domenica dopo la sconfitta per 0-2 contro il Bayern Monaco in Champions League, anche se in campionato ha mostrato solidità, vincendo tre delle ultime quattro gare. Il Metropolitano resta una fortezza e Simeone punterà sull’organizzazione difensiva della sua squadra per mettere in difficoltà un attacco del Barcellona in ottima forma.

Il Barcellona di Hansi Flick ha segnato sei gol al Deportivo Alaves lo scorso fine settimana e ha poi battuto 3-0 l’Aston Villa in Champions League a metà settimana. Il Barcellona gioca con fiducia ed è pericoloso in ogni zona del campo, con Lamine Yamal e Raphinha che creano problemi a tutte le difese che affrontano.

Fuori dal campo, i rapporti tra i club si sono notevolmente distesi dopo un’estate turbolenta, dominata dalla vicenda del trasferimento di Julian Alvarez. Il presidente del Barcellona Joan Laporta guiderà domenica una delegazione a Madrid, mentre i dirigenti dei due club pranzeranno insieme prima della partita per mostrare pubblicamente il ritrovato buon rapporto.

La lista degli infortunati del Barcellona aggiunge un elemento di incertezza. Jules Kounde, Dani Olmo e Rodri sono tutti indisponibili, costringendo Flick a rivedere le sue opzioni, mentre all’Atletico mancherà Cristian Romero in difesa.

È una sfida che potrebbe cambiare in modo significativo la corsa al titolo. L’allenatore del Real Madrid Jose Mourinho ha già ammesso di volere che entrambe le squadre perdano punti, il che dice tutto sulla posta in palio.