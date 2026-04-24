Dove vedere Atletico Madrid-Arsenal di Champions League in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Atletico Madrid e Arsenal si affrontano nella gara d'andata della semifinale della Champions League 2025/2026.

I Colchoneros sono approdati al penultimo atto del torneo, nove anni dopo l'ultima volta, dopo aver eliminato il Brugge ai playoff, il Tottenham agli ottavi e il Barcellona ai quarti. L'ultimo ostacolo verso la finalissima di Budapest è rappresentato dai Gunners di Arteta che, dopo aver vinto tutte le partite della League Phase, sono stati di superare il Bayer Leverkusen agli ottavi e lo Sporting ai quarti.

Di seguito tutte le info sul match, incluse quelle relative al canale tv dove vedere il match, le formazioni e la diretta streaming.

Come guardare Atletico Madrid-Arsenal in diretta? Canale TV e diretta streaming

Atletico Madrid-Arsenal, semifinale d'andata della Champions di quest'anno, è un'esclusiva Amazon Prime Video. Ecco come vederla:

Smart TVs e lettore Blu-Ray

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iPhone e iPad

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Smartphone e tablet Android

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Bodo/Glimt-Inter, in streaming, sarà inoltre visibile utilizzando NordVPN.

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Atletico Madrid-Arsenal: ora di inizio

Champions League - Fase finali Riyadh Air Metropolitano

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Atletico Madrid-Arsenal si gioca mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 21:00, al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Atletico Madrid - Arsenal Probabile formazione Panchina Allenatore D. Simeone Probabile formazione Panchina Allenatore M. Arteta

Probabili formazioni Atletico Madrid-Arsenal

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Álvarez. All. D. Simeone.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Madueke; Eze, Martinelli, Gyökeres.

Forma

Partite tra le due squadre