Dove vedere Atalanta-Verona domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Fuori dalla Champions dopo aver subito dieci goal tra andata e ritorno contro il Bayern Monaco, l'Atalanta si concentra ora sul campionato e sulla possibilità di tornare nel massimo torneo europeo anche nella prossima annata. Di fronte, alle 15:00 di domenica, c'è un Verona ultimo in classifica e consapevole di dover vincere contro chiunque per poter salvarsi.
L'Atalanta è a -7 dal quarto posto e il Verona a -9 dal quartultimo, ragion per cui un pareggio non aiuterebbe nessuna delle due e anzi avvicinerebbe la sentenza negativa, di mancata Champions o retrocessione in Serie B.
Nella partita d'andata il Verona ha vinto per 3-1, di fatto solamente uno dei tre successi di questa intera Serie A: tre mesi dopo quella sfida, riecco l'incontro tra Dea e gialloblù, stavolta a campi invertiti.
Come guardare Atalanta-Verona in diretta? Canale TV e streaming
Atalanta-Verona, come tutte le partite del campionato di Serie A 2025/2026, si può vedere in diretta tv e streaming su DAZN, via app o sito ufficiale.
Chi ha attivato Zona DAZN può comunque guardare la gara tra Atalanta e Verona sul satellite e in particolare su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.
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Atalanta-Verona: a che ora inizia
Notizie sulle squadre e probabili formazioni
PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-VERONA
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Dijmsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.
Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco.Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bella-Kotchap, Bradaric, Lovric, Serdar