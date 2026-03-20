Dove vedere Atalanta-Verona domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Fuori dalla Champions dopo aver subito dieci goal tra andata e ritorno contro il Bayern Monaco, l'Atalanta si concentra ora sul campionato e sulla possibilità di tornare nel massimo torneo europeo anche nella prossima annata. Di fronte, alle 15:00 di domenica, c'è un Verona ultimo in classifica e consapevole di dover vincere contro chiunque per poter salvarsi.

L'Atalanta è a -7 dal quarto posto e il Verona a -9 dal quartultimo, ragion per cui un pareggio non aiuterebbe nessuna delle due e anzi avvicinerebbe la sentenza negativa, di mancata Champions o retrocessione in Serie B.

Nella partita d'andata il Verona ha vinto per 3-1, di fatto solamente uno dei tre successi di questa intera Serie A: tre mesi dopo quella sfida, riecco l'incontro tra Dea e gialloblù, stavolta a campi invertiti.

Come guardare Atalanta-Verona in diretta? Canale TV e streaming

Atalanta-Verona, come tutte le partite del campionato di Serie A 2025/2026, si può vedere in diretta tv e streaming su DAZN, via app o sito ufficiale.

Chi ha attivato Zona DAZN può comunque guardare la gara tra Atalanta e Verona sul satellite e in particolare su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

Come guardarla all'estero con una VPN

Atalanta-Verona: a che ora inizia

Serie A - Serie A New Balance Arena

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Notizie sulle squadre e probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-VERONA

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Dijmsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco.

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