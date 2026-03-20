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Francesco Schirru

Dove vedere Atalanta-Verona domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, l'Atalanta affronta il Verona per puntare al quarto posto e tornare nel massimo torneo europeo.

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Fuori dalla Champions dopo aver subito dieci goal tra andata e ritorno contro il Bayern Monaco, l'Atalanta si concentra ora sul campionato e sulla possibilità di tornare nel massimo torneo europeo anche nella prossima annata. Di fronte, alle 15:00 di domenica, c'è un Verona ultimo in classifica e consapevole di dover vincere contro chiunque per poter salvarsi.

L'Atalanta è a -7 dal quarto posto e il Verona a -9 dal quartultimo, ragion per cui un pareggio non aiuterebbe nessuna delle due e anzi avvicinerebbe la sentenza negativa, di mancata Champions o retrocessione in Serie B.

Nella partita d'andata il Verona ha vinto per 3-1, di fatto solamente uno dei tre successi di questa intera Serie A: tre mesi dopo quella sfida, riecco l'incontro tra Dea e gialloblù, stavolta a campi invertiti.

Come guardare Atalanta-Verona in diretta? Canale TV e streaming

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Atalanta-Verona, come tutte le partite del campionato di Serie A 2025/2026, si può vedere in diretta tv e streaming su DAZN, via app o sito ufficiale.

Chi ha attivato Zona DAZN può comunque guardare la gara tra Atalanta e Verona sul satellite e in particolare su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Atalanta-Verona con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Atalanta-Verona: a che ora inizia

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Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Hellas Verona

AtalantaHome team crest

3-4-2-1

Formazione

3-5-2

Home team crestVER
29
M. Carnesecchi
42
G. Scalvini
23
S. Kolasinac
19
B. Djimsiti
47
L. Bernasconi
15
M. de Roon
59
N. Zalewski
77
D. Zappacosta
10
L. Samardzic
8
M. Pasalic
9
G. Scamacca
1
L. Montipo
15
V. Nelsson
6
N. Valentini
5
A. Edmundsson
21
A. Harroui
11
J. Akpa Akpro
3
M. Frese
63
R. Gagliardini
2
D. Oyegoke
16
G. Orban
18
K. Bowie

3-5-2

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Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Palladino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Sammarco

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-VERONA

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Dijmsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bella-Kotchap, Bradaric, Lovric, Serdar

Le ultime partite di Atalanta e Verona

ATA
-Forma

Goal segnato (subito)
7/15
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

VER
-Forma

Goal segnato (subito)
4/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti tra Atalanta e Verona

ATA

Ultime 5 partite

VER

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

15

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

La classifica di Atalanta e Verona

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