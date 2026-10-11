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Serie A
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New Balance Arena
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Guarda su DAZN
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Atalanta-Venezia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Atalanta e Venezia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 6
New Balance Arena

Atalanta-Venezia sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2026/27. Per seguire il match in live streaming è sufficiente un abbonamento attivo alla piattaforma.

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Atalanta-Venezia: lunedì ore 12 ottobre ore 18:30

Al Gewiss Stadium di Bergamo va in scena una sfida di Serie A che mette di fronte due squadre in momenti di forma molto diversi. L'Atalanta di Maurizio Sarri ospita il Venezia di Giovanni Stroppa in quello che è un confronto tra ambizioni di classifica e necessità di punti salvezza.

I nerazzurri attraversano un periodo difficile. Tre sconfitte consecutive in campionato — contro Juventus, Cagliari e Roma — hanno frenato il loro avvio di stagione, e Sarri ha bisogno di una risposta immediata davanti al proprio pubblico.

Il Venezia arriva a Bergamo in una situazione ancora più delicata. Fanalino di coda in classifica, i lagunari hanno raccolto pochissimo nelle ultime settimane di Serie A, con sconfitte pesanti contro Lazio e Fiorentina che hanno appesantito la loro posizione.

Stroppa deve fare i conti con un'infermeria affollata, il che rende ancora più complicato il compito di portare punti da un campo storicamente ostico per il Venezia.

La sfida al Gewiss Stadium promette comunque intensità: l'Atalanta ha bisogno di ritrovare la vittoria per risalire la classifica, mentre il Venezia gioca per la propria sopravvivenza nel massimo campionato.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Venezia

4-2-3-1
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Formazione
Venezia crest
Venezia
VEN
3-5-2
M. CarnesecchiM. CarnesecchiG. ScalviniG. ScalviniS. KolasinacS. KolasinacR. BellanovaR. BellanovaT. KristensenT. KristensenF. KessieF. KessieEdersonEdersonC. De KetelaereC. De KetelaereE. ElmasE. ElmasJ. RoweJ. RoweG. ScamaccaG. ScamaccaF. StankovicF. StankovicR. HalhalR. HalhalM. MorenoM. MorenoJ. JesusJ. JesusA. HainautA. HainautK. PerezK. PerezT. CorreiaT. CorreiaS. SohmS. SohmT. BasicT. BasicA. AdamsA. AdamsJ. YeboahJ. Yeboah
Venezia crest
Venezia
VEN
4-2-3-1
Atalanta

Formazione titolare

Venezia

Allenatore

  • M. Sarri
  • G. Stroppa

Maurizio Sarri dovrà rinunciare a diversi elementi: Odilon Kossounou, Giacomo Raspadori, Isak Hien, Thomas Pompei e Kamaldeen Sulemana sono tutti indisponibili. Il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi a un undici con Marco Carnesecchi tra i pali, Bernasconi, Scalvini, Kristensen e Bellanova in difesa, Kessiè-Ederson e De Ketelaere, Rowe e Elmas a supporto di Gianluca Scamacca in attacco.

Anche il Venezia fa i conti con un'infermeria pesante. Stroppa non potrà contare su Marin Sverko, Andrea Adorante, Bartol Franjic, Gianluca Busio, Matteo Dagasso, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi e Armel Bella-Kotchap. La probabile formazione lagunare vede Filip Stankovic; Moreno, Schingtienne, Juan Jesus; Hainut, Perez, Helgason, Sohm, Correia; Akor Adams, John Yeboah.

Stato di forma

ATA

ATA - Forma

HAT
V0-1
BOL
V1-0
ROM
S2-1
CGL
S1-2
JUV
S2-0
Gol segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
VEN

VEN - Forma

UDI
S2-1
FRC
S3-2
FIO
S2-4
LAZ
S0-2
RAP
V1-0
Gol segnato (subito)
6/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Atalanta presenta un ruolino recente preoccupante: tre sconfitte consecutive in Serie A, l'ultima, il 2-0 subito dalla Juventus il 20 settembre che ha prolungato una striscia negativa che include anche il ko contro il Cagliari per 2-1 e quello contro la Roma.

Il Venezia non sta meglio, è una squadra in grande difficoltà avendo perso tutte le prime cinque sfide in campionato con il pesante 4-2 rimediato dalla Fiorentina e il 2-0 contro la Lazio come risultati emblematici. In Serie A, i lagunari hanno segnato poco e subito tanto, e i numeri confermano la loro crisi di risultati.

Precedenti

Testa a testa

AtalantaPareggioVenezia
4
1
0
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
0
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FIN
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
FIN
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
3
FIN
Coppa Italia
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FIN
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
4
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FIN
11Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Nei cinque precedenti tra le due squadre, l'Atalanta ha dominato il confronto in modo netto. L'ultimo incontro risale al marzo 2025, quando le due squadre si divisero la posta con uno 0-0 in Serie A — l'unico pareggio della serie. Prima di quel risultato, i nerazzurri avevano sempre avuto la meglio: il 2-0 rifilato al Venezia nell'ottobre 2024 e il 4-0 del novembre 2021 testimoniano la superiorità storica della Dea in questo confronto, con un bilancio complessivo che pende nettamente a favore dei bergamaschi.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
6510188+1016
V
D
V
V
V
2
RomaRomaROM
6420143+1114
D
D
V
V
V
3
LazioLazioLAZ
541083+513
V
D
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
V
V
V
S
V
5
MilanMilanMIL
5320104+611
V
D
D
V
V
6
ComoComoCOM
632196+311
D
S
V
V
V
7
NapoliNapoliNAP
6312106+410
V
D
V
S
S
8
JuventusJuventusJUV
531184+410
V
S
D
V
V
9
FrosinoneFrosinoneFRC
631297+210
S
V
D
V
V
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
S
V
D
V
S
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
S
S
S
V
V
12
LecceLecceLEC
5203510-56
S
V
S
S
V
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
S
S
S
V
D
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
D
S
V
S
S
15
MonzaMonzaMON
5113812-44
V
S
D
S
S
16
GenoaGenoaGEN
6114511-64
V
S
D
S
S
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
S
V
S
D
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
S
D
V
S
S
19
BolognaBolognaBOL
502336-32
D
S
D
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
S
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


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