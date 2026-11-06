Dove vedere Atalanta U23-Reggiana in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

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Serie C - Game Week 13 7 nov 2026 - 08:30

Atalanta U23-Reggiana è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

L'Atalanta U23 ospita la Reggiana nel Girone B di Serie C, in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi di stagione molto diversi e momenti di forma altrettanto distanti.

I nerazzurri bergamaschi arrivano a questo appuntamento in un momento di alti e bassi. Nelle ultime cinque partite hanno collezionato due vittorie e tre sconfitte, con la vittoria esterna per 2-1 contro la Vis Pesaro come risultato più recente prima della caduta contro lo Spezia per 2-1. La classifica racconta di una stagione complicata, con la squadra ferma al tredicesimo posto del girone.

La Reggiana, invece, si presenta da quarta forza del Girone B e con ambizioni ben più alte. I granata hanno vinto le ultime due partite disputate, battendo la Sambenedettese per 2-0 nell'uscita più recente e la Torres per 2-0 in precedenza. Una striscia positiva che restituisce fiducia a una squadra che punta decisamente alla parte alta della classifica.

Il divario in classifica tra le due formazioni è netto, con la Reggiana che occupa la quarta posizione e l'Atalanta U23 che si trova al tredicesimo posto. I granata partono favoriti, ma le sfide tra squadre giovanili e formazioni di categoria sanno riservare sorprese.

Per la Reggiana si tratta di un'occasione per consolidare la propria posizione nella zona playoff. L'Atalanta U23 cercherà invece di sfruttare il fattore campo per invertire una tendenza che nelle ultime settimane ha penalizzato la squadra.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'Atalanta U23 non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti sulla rosa di casa saranno comunicati nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per la Reggiana la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali su assenze o indisponibili. Le ultime notizie sulle rose di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della gara.

Stato di forma

L'Atalanta U23 presenta nelle ultime cinque gare di Serie C un bilancio di due vittorie e tre sconfitte, con nove gol segnati e otto subiti. I nerazzurri vengono dalla sconfitta per 2-1 contro lo Spezia, che ha interrotto la vittoria esterna per 2-1 ottenuta contro la Vis Pesaro. In precedenza erano arrivati la vittoria per 2-0 sul Gubbio e due sconfitte consecutive contro Campobasso e Latina.

La Reggiana ha raccolto nelle ultime cinque uscite tre vittorie e due sconfitte. I granata vengono dalla vittoria per 2-0 contro la Sambenedettese, la seconda affermazione consecutiva dopo il successo per 2-0 sulla Torres. In precedenza avevano subito due ko per 2-0, prima contro il Grosseto e poi contro il Pineto. Nelle cinque partite considerate, la Reggiana ha segnato sei reti e ne ha subite quattro.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Atalanta U23 e Reggiana. Aggiornamenti sugli scontri diretti tra le due squadre saranno aggiunti non appena disponibili.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, l'Atalanta U23 occupa la tredicesima posizione mentre la Reggiana è quarta in classifica.