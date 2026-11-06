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Serie C
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Dove vedere Atalanta U23-Reggiana in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

Serie C
Atalanta U23 vs AC Reggiana 1919
Atalanta U23
AC Reggiana 1919

Come vedere la partita di Serie C tra Atalanta U23 e AC Reggiana 1919, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 13

Atalanta U23-Reggiana è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

L'Atalanta U23 ospita la Reggiana nel Girone B di Serie C, in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi di stagione molto diversi e momenti di forma altrettanto distanti.

I nerazzurri bergamaschi arrivano a questo appuntamento in un momento di alti e bassi. Nelle ultime cinque partite hanno collezionato due vittorie e tre sconfitte, con la vittoria esterna per 2-1 contro la Vis Pesaro come risultato più recente prima della caduta contro lo Spezia per 2-1. La classifica racconta di una stagione complicata, con la squadra ferma al tredicesimo posto del girone.

La Reggiana, invece, si presenta da quarta forza del Girone B e con ambizioni ben più alte. I granata hanno vinto le ultime due partite disputate, battendo la Sambenedettese per 2-0 nell'uscita più recente e la Torres per 2-0 in precedenza. Una striscia positiva che restituisce fiducia a una squadra che punta decisamente alla parte alta della classifica.

Il divario in classifica tra le due formazioni è netto, con la Reggiana che occupa la quarta posizione e l'Atalanta U23 che si trova al tredicesimo posto. I granata partono favoriti, ma le sfide tra squadre giovanili e formazioni di categoria sanno riservare sorprese.

Per la Reggiana si tratta di un'occasione per consolidare la propria posizione nella zona playoff. L'Atalanta U23 cercherà invece di sfruttare il fattore campo per invertire una tendenza che nelle ultime settimane ha penalizzato la squadra.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'Atalanta U23 non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti sulla rosa di casa saranno comunicati nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche per la Reggiana la situazione è analoga: non risultano comunicazioni ufficiali su assenze o indisponibili. Le ultime notizie sulle rose di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della gara.

Stato di forma

ATA

ATA - Forma

LAT
S2-0
GUB
V0-2
CAM
S1-2
VIS
V2-1
SPE
S2-1
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ACR

ACR - Forma

SPE
S0-1
TOR
V2-0
PIN
S2-0
GRO
S2-0
SAM
V2-0
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5

L'Atalanta U23 presenta nelle ultime cinque gare di Serie C un bilancio di due vittorie e tre sconfitte, con nove gol segnati e otto subiti. I nerazzurri vengono dalla sconfitta per 2-1 contro lo Spezia, che ha interrotto la vittoria esterna per 2-1 ottenuta contro la Vis Pesaro. In precedenza erano arrivati la vittoria per 2-0 sul Gubbio e due sconfitte consecutive contro Campobasso e Latina.

La Reggiana ha raccolto nelle ultime cinque uscite tre vittorie e due sconfitte. I granata vengono dalla vittoria per 2-0 contro la Sambenedettese, la seconda affermazione consecutiva dopo il successo per 2-0 sulla Torres. In precedenza avevano subito due ko per 2-0, prima contro il Grosseto e poi contro il Pineto. Nelle cinque partite considerate, la Reggiana ha segnato sei reti e ne ha subite quattro.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Atalanta U23 e Reggiana. Aggiornamenti sugli scontri diretti tra le due squadre saranno aggiunti non appena disponibili.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
121020216+1532
V
D
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
12822227+1526
V
V
S
V
S
3
GrossetoGrossetoGRO
126512515+1023
D
V
D
V
S
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
126241611+520
V
S
S
V
S
5
PescaraPescaraPES
125431513+219
D
V
V
D
V
6
LivornoLivornoLIV
125431716+119
V
S
D
D
S
7
TorresTorresTOR
125431312+119
D
V
S
V
D
8
CampobassoCampobassoCAM
125341820-218
V
V
S
S
D
9
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
124531513+217
D
S
V
D
V
10
PerugiaPerugiaPER
125251618-217
D
S
V
S
V
11
VadoVadoVAD
124441413+116
D
V
D
V
V
12
LatinaLatinaLAT
123631212015
D
D
V
V
D
13
Atalanta U23Atalanta U23ATA
125071418-415
S
V
S
V
S
14
PinetoPinetoPIN
123541013-314
S
V
V
D
S
15
ForliForliFOR
122641618-212
S
D
S
D
S
16
SambenedetteseSambenedetteseSAM
122461620-410
S
V
D
D
V
17
PianesePianesePNS
12174711-410
D
D
D
D
V
18
Ostia MareOstia MareOTM
122371015-59
S
S
S
D
D
19
GubbioGubbioGUB
122281021-118
D
S
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
121291126-155
D
S
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone B di Serie C, l'Atalanta U23 occupa la tredicesima posizione mentre la Reggiana è quarta in classifica.

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