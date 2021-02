Dove vedere Atalanta-Real Madrid in tv e streaming

Andata degli ottavi di Champions League tra Atalanta e Real Madrid: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

La Champions League entra nel vivo con l'andata degli ottavi di finale: di fronte - per la prima volta in assoluto - l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Real Madrid di Zinedine Zidane.

I bergamaschi si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta dopo aver concluso il precedente girone alle spalle del Liverpool, complice il successo decisivo all'ultima giornata ad Amsterdam contro l'Ajax.

I 'Blancos' hanno vinto il loro raggruppamento dopo aver seriamente rischiato di retrocedere in Europa League: superati Borussia Moenchengladbach, Shakhtar Donetsk e, soprattutto, Inter.

Come detto, Atalanta e Real Madrid non si sono mai incontrate in Europa: in compenso, i nerazzurri sfidarono lo scorso anno un'altra spagnola, il Valencia, battendolo sia all'andata che al ritorno sempre agli ottavi di finale della massima competizione europea. Un precedente di buon auspicio per la 'Dea' e i suoi tifosi.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-REAL MADRID

Atalanta-Real Madrid si giocherà mercoledì 24 febbraio 2021 al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, ovviamente senza la presenza di tifosi sugli spalti in ottemperanza alle restrizioni imposte dal Governo per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio alle ore 21.

DOVE VEDERE ATALANTA-REAL MADRID IN TV E STREAMING

Atalanta-Real Madrid sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Appuntamento a partire dalle ore 20 con lo studio del pre-partita e la conduzione di Anna Billò. Niente trasmissione in chiaro su Canale 5.

La sfida sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile attraverso l'applicazione scaricabile su tablet, smartphone e pc. L'alternativa si chiama Now TV, piattaforma che consente di assistere alla programmazione di Sky previo abbonamento ad uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-REAL MADRID

Gasperini non può contare su Hateboer, a rischio operazione per ridurre la microfrattura al piede: Maehle stringerà i denti per agire sull'out di destra. Pessina sulla trequarti alle spalle di Ilicic e Zapata, favorito su Muriel. Toloi, Romero e uno tra Palomino o Djimsiti a protezione della porta di Gollini.

Emergenza totale per Zidane: infortunati Marcelo, Odriozola, Carvajal, Ramos, Militao, Valverde, Hazard e Rodrygo, in forte dubbio Benzema. In caso di forfait del francese, l'attaccante centrale nel tridente sarebbe Mariano Diaz. Vazquez adattato nel ruolo di terzino destro, Nacho accanto a Varane al centro della retroguardia.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior.