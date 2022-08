Dove vedere Atalanta-Milan in tv e streaming

Big match tra Atalanta e Milan alla seconda giornata: tutto quello che c'è da sapere, dalle formazioni del match a dove vederlo.

Entrambe hanno ottenuto i tre punti nel primo turno, ora affrontano il primo big match del 2022/2023: a Bergamo il Milan Campione d'Italia affronta l'Atalanta di Gasperini. Desiderio di riconfermarsi sul tetto della Serie A contro quello di rivalsa dei nerazzurri, finiti fuori dalle coppe europee la scorsa primavera.

Con qualche difficoltà in quel di San Siro, il Milan ha sconfitto l'Udinese nella gara inaugurale del campionato: 4-2 con Rebic e Theo Hernandez protagonisti. L'Atalanta ha invece superato la Sampdoria per 2-0 a Marassi anche grazie al nuovo arrivato Lookman.

Nella scorsa stagione due vittorie su due per il Milan, abile a battere l'Atalanta a Bergamo per 3-2 e sfruttare il fattore campo al Meazza per il 2-0 finale. Nel gennaio 2021 l'ultima gara vinta dai nerazzurri, 3-0 netto in trasferta contro i rossoneri.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-MILAN

Il match di secondo turno di campionato andrà in scena domenica 21 agosto 2022 alle ore 20:45. Appuntamento al Gewiss Stadium di Bergamo per la sfida tra l'Atalanta di Gasperini e il Milan di Pioli.

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN IN DIRETTA TV E STREAMING

Atalanta-Milan verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, app scaricabile sulle moderne Smart TV e sulle console di gioco come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), ma utilizzabile anche su dispositivi come TIM VISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

La gara sarà visibile anche in diretta streaming sempre su DAZN. Ci si potrà collegare al sito ufficiale dal proprio PC e dall'app dedicata su dispositivi mobili.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di DAZN che racconterà Atalanta-Milan sarà Pierluigi Pardo: al suo fianco Riccardo Montolivo nel ruolo di seconda voce.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-MILAN

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli