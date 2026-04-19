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Diretta streaming su NordVPN
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Atalanta-Lazio di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Coppa Italia
Atalanta vs Lazio
Atalanta
Lazio

Ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio: tutto sulla sfida e come seguirla in diretta tv e streaming.

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Secondo atto delle semifinali della Coppa Italia 2025/26: da un lato l'Atalanta, dall'altro la Lazio.

Si riparte dallo scoppiettante 2-2 dell'andata in quel dello Stadio Olimpico: biancocelesti due volte in vantaggio con le reti di Dele-Bashiru e Dia e sempre raggiunti (a segno Pasalic e Musah per la 'Dea').

Di seguito tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati nella marcia d'avvicinamento a Lazio-Atalanta: canale tv, orario e diretta tv e streaming della partita.

Come guardare Atalanta-Lazio? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

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LAZ
Lazio-Atalanta si può vedere in chiaro e gratis in tv su Italia 1, canale numero 6 del digitale terrestre. La gara di Coppa Italia si può vedere live anche in streaming sul sito ufficiale di Sport Mediaset e sul sito o l'app di Mediaset Infinity.

Come guardare Atalanta-Lazio all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Atalanta-Lazio con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Mediaset. Una VPN, come Nord VPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL.

A che ora comincia Atalanta-Lazio?

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Coppa Italia - Coppa Italia

Lazio-Atalanta si gioca mercoledì 22 aprile alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Calcio d'inizio alle ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Lazio

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Palladino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-LAZIO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

Forma

ATA
-Forma

Goal segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
6/2
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

I precedenti tra Atalanta e Lazio

ATA

Ultime 5 partite

LAZ

1

Vittoria

3

Pareggi

1

Vittoria

5

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5
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