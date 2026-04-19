Dove vedere Atalanta-Lazio di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Secondo atto delle semifinali della Coppa Italia 2025/26: da un lato l'Atalanta, dall'altro la Lazio.
Si riparte dallo scoppiettante 2-2 dell'andata in quel dello Stadio Olimpico: biancocelesti due volte in vantaggio con le reti di Dele-Bashiru e Dia e sempre raggiunti (a segno Pasalic e Musah per la 'Dea').
Di seguito tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati nella marcia d'avvicinamento a Lazio-Atalanta: canale tv, orario e diretta tv e streaming della partita.
Come guardare Atalanta-Lazio? Canale TV e diretta streaming
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A che ora comincia Atalanta-Lazio?
Lazio-Atalanta si gioca mercoledì 22 aprile alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Calcio d'inizio alle ore 21:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-LAZIO
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.