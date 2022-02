La 25ª giornata di Serie A propone delle sfide decisamente interessanti, come quella tra Atalanta e Juventus. Una sorta di spareggio in chiave Champions League, tra la quinta e la quarta in classifica.

La squadra allenata da Gian Piero Gasperini sta vivendo un momento di flessione. Dopo il tennistico 6-2 ai danni dell'Udinese nella prima gara del 2022, i bergamaschi hanno pareggiato contro Inter e Lazio e poi hanno perso per 1-2 tra le mura amiche contro il Cagliari.

Morale diametralmente opposto per la Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dal successo per 2-0 sul Verone che è valso il sorpasso proprio ai danni della Dea. Una vittoria firmata dai due colpi del mercato di gennaio, ovvero Vlahovic e Zakaria.

I nerazzurri di Bergamo ultimamente si stanno dimostrando un avversario ostico per i bianconeri. Nelle ultime 2 sfide di campionato, infatti, sono arrivate altrettante affermazioni dell'Atalanta (entrambe per 1-0). Lo scorso anno era stato Malinovskyi a punire la Juve, mentre in questo campionato il risolutore atalantino è stato Zapata.

Tra i precedenti più recenti tra Atalanta e Juventus, però, c'è anche la finale della scorsa edizione della Coppa Italia. I bianconeri allenati da Pirlo sono riusciti a vincere per 2-1, grazie ai goal di Kulusevski e Chiesa. A nulla è valso il momentaneo 1-1 di Malinovskyi.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-JUVENTUS

La sfida tra Atalanta e Juventus andrà in scena domenica 13 febbraio 2022. Fischio d'inizio alle ore 20.45, al 'Gewiss Stadium' di Bergamo.

DOVE VEDERE ATALANTA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Il match verrà trasmesso da DAZN, visibile sa su una moderna smart tv che su un televisore non di ultima generazione. Nel primo caso basterà accedere all'applicazione della piattaforma, mentre nel secondo sarà necessario avere un dispositivo come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast o una console come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e collegare tale supporto alla tv.

Per quanto riguarda la diretta streaming, sarà fruibile accendendo da pc e notebook al sito ufficiale di DAZN oppure scaricando l'app per smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Atalanta-Juventus per DAZN è stata affidata a Stefano Borghi, con Francesco Guidolin al commento tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-JUVENTUS

Gasperini ha perso elementi importanti nell'ultimo turno di campionato, tra lo squalificato Musso e l'infortunato Zapata. Tra i pali andrà Rossi, mentre sarà Muriel il riferimento offensivo con alle spalle Malinovskyi e Pasalic. Freuler e De Roon in mediana con Zappacosta e Maehle, mentre il trio difensivo sarà composto da Toloi, Demiral e Palomino.

Dubbi per Allegri in difesa e a centrocampo, con Danilo che dovrebbe vincere il duello sulla destra con Cuadrado e McKennie che dovrebbe giocare al posto di Rabiot. Difesa davanti a Szczesny completata da de Ligt, Bonucci e De Sciglio. Locatelli in regia con vicino il nuovo acquisto Zakaria. In avanti Dybala, Vlahovic e Morata.

ATALANTA (3-4-2-1): Rossi; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, McKennie; Dybala, Vlahovic, Morata.