Dove vedere Atalanta-Frosinone in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 8 25 ott 2026 - 10:00 New Balance Arena

Atalanta-Frosinone è visibile in diretta su DAZN, che trasmette tutte le partite della Serie A 2026/27. Di seguito le opzioni per seguire la gara in TV e in live streaming.

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Atalanta-Frosinone: domenica 25 ottobre ore 15

La New Balance Arena di Bergamo ospita la sfida di Serie A tra Atalanta e Frosinone. I nerazzurri di Maurizio Sarri cercano continuità in campionato dopo una settimana segnata da risultati negativi.

L'Atalanta arriva a questo appuntamento in un momento delicato. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A raccontano di una squadra che fatica a trovare solidità, e la pesante emergenza difensiva non aiuta Sarri a costruire certezze.

Sul fronte degli infortuni, la situazione è critica. Scalvini, Kossounou, Kolasinac, Hien, Pompei, Sulemana, Raspadori e Kessie sono tutti fuori. In Conference League contro l'Ajax, la Dea ha schierato Obric e Kristensen al centro della difesa, una soluzione obbligata che ha mostrato le sue fragilità.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini occupa la sesta posizione con il Cagliari in Serie A e arriva a Bergamo con buone motivazioni. I ciociari hanno vinto tre delle ultime cinque partite, compreso un netto 4-2 contro il Sassuolo nella più recente uscita di campionato.

L'unica assenza confermata per gli ospiti è quella di Florian Grillitsch. Per il resto, Alvini può contare su una rosa sostanzialmente integra, un vantaggio non trascurabile considerando le difficoltà numeriche della squadra di Sarri.

Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta.

Formazioni

Maurizio Sarri deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili: out Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Giorgio Scalvini, Sead Kolasinac, Kamaldeen Sulemana, Giacomo Raspadori e Franck Kessie. Il probabile undici nerazzurro prevede Carnesecchi in porta, con Bernasconi, Kristensen, Obric e Bellanova in difesa; Pasalic ed Ederson a centrocampo; Samardzic, De Ketelaere e Rowe sulla trequarti; Krstovic centravanti.

Massimiliano Alvini recupera quasi tutti i suoi effettivi: l'unico assente è Florian Grillitsch. La probabile formazione del Frosinone dovrebbe essere: Palmisani; Bracaglia, Monterisi, Cittadini, Oyono; Schmid, Masini; Ghedjemis, Calo; Kvernadze; Raimondo.

Stato di forma

L'Atalanta ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. L'uscita più recente è la sconfitta per 2-0 contro l'Ajax in Conference League, con i gol olandesi arrivati entrambi nel finale. In precedenza, la Dea aveva perso 3-2 contro il Milan in Serie A e 2-0 contro la Juventus, alternando queste battute d'arresto con il successo per 3-1 sul Pafos in Europa e il 3-1 sul Venezia in campionato.

Il Frosinone ha conquistato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il 4-2 esterno contro il Sassuolo in Serie A in risposta al 3-0 subito in precedenza contro il Napoli.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 15 gennaio 2024, quando l'Atalanta si impose 5-0 in casa contro il Frosinone in Serie A. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti disponibili, il bilancio è nettamente favorevole alla Dea: tre vittorie atalantine contro una del Frosinone e un pareggio. L'unico successo ciociaro è il 2-1 casalingo dell'agosto 2023.

Classifica





In Serie A, l'Atalanta occupa l'undicesima posizione con il Lecce, una collocazione che non rispecchia le ambizioni di una squadra costruita per lottare nelle zone alte della classifica. Il Frosinone è sesto con il Cagliari, in una posizione che testimonia un avvio di stagione al di sopra delle aspettative per i ciociari.





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