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Serie A
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New Balance Arena
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Atalanta-Frosinone in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Atalanta e Frosinone: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 8
New Balance Arena

Atalanta-Frosinone è visibile in diretta su DAZN, che trasmette tutte le partite della Serie A 2026/27. Di seguito le opzioni per seguire la gara in TV e in live streaming.

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Atalanta-Frosinone: domenica 25 ottobre ore 15

La New Balance Arena di Bergamo ospita la sfida di Serie A tra Atalanta e Frosinone. I nerazzurri di Maurizio Sarri cercano continuità in campionato dopo una settimana segnata da risultati negativi.

L'Atalanta arriva a questo appuntamento in un momento delicato. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A raccontano di una squadra che fatica a trovare solidità, e la pesante emergenza difensiva non aiuta Sarri a costruire certezze.

Sul fronte degli infortuni, la situazione è critica. Scalvini, Kossounou, Kolasinac, Hien, Pompei, Sulemana, Raspadori e Kessie sono tutti fuori. In Conference League contro l'Ajax, la Dea ha schierato Obric e Kristensen al centro della difesa, una soluzione obbligata che ha mostrato le sue fragilità.

Il Frosinone di Massimiliano Alvini occupa la sesta posizione con il Cagliari in Serie A e arriva a Bergamo con buone motivazioni. I ciociari hanno vinto tre delle ultime cinque partite, compreso un netto 4-2 contro il Sassuolo nella più recente uscita di campionato.

L'unica assenza confermata per gli ospiti è quella di Florian Grillitsch. Per il resto, Alvini può contare su una rosa sostanzialmente integra, un vantaggio non trascurabile considerando le difficoltà numeriche della squadra di Sarri.

Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Atalanta - Frosinone

4-2-3-1
Atalanta crest
Atalanta
ATA
page.match.formation.title
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-2-3-1
M. CarnesecchiM. CarnesecchiT. KristensenT. KristensenL. BernasconiL. Bernasconiteam-logoR. ObricR. BellanovaR. BellanovaM. PasalicM. PasalicJ. RoweJ. RoweEdersonEdersonE. ElmasE. ElmasC. De KetelaereC. De KetelaereN. KrstovicN. KrstovicL. PalmisaniL. PalmisaniG. BracagliaG. BracagliaI. MonterisiI. MonterisiG. CittadiniG. CittadiniA. OyonoA. OyonoR. SchmidR. SchmidF. GhedjemisF. GhedjemisG. CaloG. CaloG. KvernadzeG. KvernadzeP. MasiniP. MasiniA. RaimondoA. Raimondo
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-2-3-1
Atalanta

Formazione titolare

Frosinone

Allenatore

  • M. Sarri
  • M. Alvini

Maurizio Sarri deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili: out Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Giorgio Scalvini, Sead Kolasinac, Kamaldeen Sulemana, Giacomo Raspadori e Franck Kessie. Il probabile undici nerazzurro prevede Carnesecchi in porta, con Bernasconi, Kristensen, Obric e Bellanova in difesa; Pasalic ed Ederson a centrocampo; Samardzic, De Ketelaere e Rowe sulla trequarti; Krstovic centravanti.

Massimiliano Alvini recupera quasi tutti i suoi effettivi: l'unico assente è Florian Grillitsch. La probabile formazione del Frosinone dovrebbe essere: Palmisani; Bracaglia, Monterisi, Cittadini, Oyono; Schmid, Masini; Ghedjemis, Calo; Kvernadze; Raimondo.

Stato di forma

ATA

ATA - Forma

JUV
S2-0
VEN
V3-1
PAF
V3-1
MIL
S3-2
AJX
S2-0
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FRC

FRC - Forma

GEN
D1-1
COM
V2-0
BEN
V2-1
NAP
S3-0
SAS
V4-2
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Atalanta ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. L'uscita più recente è la sconfitta per 2-0 contro l'Ajax in Conference League, con i gol olandesi arrivati entrambi nel finale. In precedenza, la Dea aveva perso 3-2 contro il Milan in Serie A e 2-0 contro la Juventus, alternando queste battute d'arresto con il successo per 3-1 sul Pafos in Europa e il 3-1 sul Venezia in campionato.

Il Frosinone ha conquistato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il 4-2 esterno contro il Sassuolo in Serie A in risposta al 3-0 subito in precedenza contro il Napoli.

Precedenti

Testa a testa

AtalantaPareggioFrosinone
3
1
1
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
5
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
FIN
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
2
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FIN
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
Atalanta badge
Atalanta
ATA
5
FIN
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
4
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
FIN
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
Atalanta badge
Atalanta
ATA
0
FIN
15Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 15 gennaio 2024, quando l'Atalanta si impose 5-0 in casa contro il Frosinone in Serie A. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti disponibili, il bilancio è nettamente favorevole alla Dea: tre vittorie atalantine contro una del Frosinone e un pareggio. L'unico successo ciociaro è il 2-1 casalingo dell'agosto 2023.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
7610219+1219
V
V
D
V
V
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
V
V
V
D
V
3
RomaRomaROM
7520163+1317
V
D
D
V
V
4
MilanMilanMIL
7430147+715
V
D
V
D
D
5
ComoComoCOM
8431127+515
D
V
D
S
V
6
CagliariCagliariCGL
842267-114
D
S
D
V
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
D
S
9
JuventusJuventusJUV
732298+111
S
D
V
S
D
10
NapoliNapoliNAP
7313107+310
S
V
D
V
S
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
S
V
S
S
S
12
SassuoloSassuoloSAS
82331214-29
D
S
D
S
V
13
LecceLecceLEC
7304912-39
V
S
S
V
S
14
MonzaMonzaMON
82151518-37
S
V
S
V
S
15
BolognaBolognaBOL
8134610-46
D
S
V
D
S
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
S
S
S
S
S
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
S
V
S
D
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
S
S
D
V
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
S
S
V
S
D
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In Serie A, l'Atalanta occupa l'undicesima posizione con il Lecce, una collocazione che non rispecchia le ambizioni di una squadra costruita per lottare nelle zone alte della classifica. Il Frosinone è sesto con il Cagliari, in una posizione che testimonia un avvio di stagione al di sopra delle aspettative per i ciociari.


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