Dove vedere Ascoli-Union Brescia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Serie B in 90 minuti. Ascoli e Union Brescia si sfidano nella finale di ritorno dei playoff di Serie C, l'ultimo e decisivo atto di una stagione infinita. Dopo mesi di battaglie, sudore e speranze, resta solo un ultimo traguardo da tagliare: il pass per la Serie B.
Dopo la sfida d’andata, giocata fra due giorni dopo la sospensione a causa della pioggia che si è abbattuta sul Rigamonti, si riparte dall’1-1.
Ascoli e Brescia sono giunte seconde nei rispettivi gironi: marchigiani dietro l’Arezzo nel B, lombardi dietro il Vicenza nell’A.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Ascoli-Union Brescia in diretta? Canale TV e diretta streaming
Ascoli-Union Brescia verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Ascoli-Brescia anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
La finalissima di ritorno del Del Duca, inoltre, sarà disponibile su Rai: appuntamento su Rai 2, canale due del digitale terrestre, e su raiplay.it.
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Ascoli-Union Brescia: ora di inizio
La gara fra Ascoli e Union Brescia, valida per la finale di ritorno dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 7 giugno, allo stadio Mario Rigamonti, con fischio d’inizio ore 18:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Ascoli
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Gori. All. Tomei.
Probabile formazione Union Brescia
BRESCIA (3-4-1-2): Gori; Balestrero, Silvestri, Boci; Armati, Fogliata, Mallamo, De Maria; Zennaro, Lamesta; Crespi. All. Corini.