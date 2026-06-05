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Serie C
team-logoAscoli Calcio 1898 FC
team-logoUnion Brescia
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Matteo Occhiuto

Dove vedere Ascoli-Union Brescia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie C
Ascoli Calcio 1898 FC vs Union Brescia
Ascoli Calcio 1898 FC
Union Brescia

Come guardare la Finale dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi tra Ascoli e Union Brescia: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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La Serie B in 90 minuti. Ascoli e Union Brescia si sfidano nella finale di ritorno dei playoff di Serie C, l'ultimo e decisivo atto di una stagione infinita. Dopo mesi di battaglie, sudore e speranze, resta solo un ultimo traguardo da tagliare: il pass per la Serie B.

Dopo la sfida d’andata, giocata fra due giorni dopo la sospensione a causa della pioggia che si è abbattuta sul Rigamonti, si riparte dall’1-1.

Ascoli e Brescia sono giunte seconde nei rispettivi gironi: marchigiani dietro l’Arezzo nel B, lombardi dietro il Vicenza nell’A.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Ascoli-Union Brescia in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Serie C
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Ascoli Calcio 1898 FC
ASC
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Union Brescia
BRE

Ascoli-Union Brescia verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Ascoli-Brescia anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

La finalissima di ritorno del Del Duca, inoltre, sarà disponibile su Rai: appuntamento su Rai 2, canale due del digitale terrestre, e su raiplay.it.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Ascoli-Union Brescia: ora di inizio

crest
Serie C - Promotion Playoff

La gara fra Ascoli e Union Brescia, valida per la finale di ritorno dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 7 giugno, allo stadio Mario Rigamonti, con fischio d’inizio ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Ascoli

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Gori. All. Tomei.

Probabile formazione Union Brescia

BRESCIA (3-4-1-2): Gori; Balestrero, Silvestri, Boci; Armati, Fogliata, Mallamo, De Maria; Zennaro, Lamesta; Crespi. All. Corini.

Forma

ASC
-Forma

Goal segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

BRE
-Forma

Goal segnato (subito)
7/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

ASC

Ultime 3 partite

BRE

2

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

5

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
1/3
Entrambe le squadre a segno
1/3
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