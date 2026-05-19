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Dove vedere Ascoli-Potenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Ascoli Calcio 1898 FC vs Potenza
Ascoli Calcio 1898 FC
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Come guardare la partita dei playoff di Serie C tra Ascoli e Potenza: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Allo stadio Cino e Lillo Del Duca va in scena l'atto secondo e definitivo tra Ascoli e Potenza per l'accesso alla semifinale dei playoff di Serie C.

Il primo round al Viviani è andato in archivio a reti bianche, un 0-0 molto combattuto in cui i marchigiani hanno sprecato la chance più grande del match con il calcio di rigore fallito da Gabriele Gori.

In virtù del miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare, all'Ascoli basterà un altro pareggio (al termine del match di ritorno) per strappare il pass qualificazione. Uno scenario favorevole che costringe invece il Potenza all'obbligo della vittoria: per superare il turno e continuare a sognare la Serie B, i rossoblù dovranno necessariamente espugnare il Del Duca nei novanta minuti regolamentari.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Ascoli-Potenza in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Ascoli-Potenza verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

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Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 255.

Sarà possibile seguire Ascoli-Potenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Ascoli-Potenza: ora di inizio

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Serie C - Promotion Playoff

La gara fra Ascoli e Potenza, valida per il ritorno del Secondo Turno Nazionale dei playoff di Serie C, si giocherà mercoledì 20 maggio, allo stadio Del Duca, con fischio d’inizio ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Ascoli

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Galuppini, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Gori. All. Tomei.

Probabile formazione Potenza

POTENZA (4-3-3): Franchi; Kirwan, Riggio, Bura, Rocchetti; Lucas Felippe, Erradi, Castorani; D'Auria, Murano, Schimmenti. All. De Giorgio.

Forma

ASC
-Forma

Goal segnato (subito)
6/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

POT
-Forma

Goal segnato (subito)
9/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

ASC

Ultima partita

POT

0

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

0

Goal segnati

0
Partite con più di 2,5 gol
0/1
Entrambe le squadre a segno
0/1
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