Dove vedere Ascoli-Potenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il primo round al Viviani è andato in archivio a reti bianche, un 0-0 molto combattuto in cui i marchigiani hanno sprecato la chance più grande del match con il calcio di rigore fallito da Gabriele Gori.
In virtù del miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare, all'Ascoli basterà un altro pareggio (al termine del match di ritorno) per strappare il pass qualificazione. Uno scenario favorevole che costringe invece il Potenza all'obbligo della vittoria: per superare il turno e continuare a sognare la Serie B, i rossoblù dovranno necessariamente espugnare il Del Duca nei novanta minuti regolamentari.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Ascoli-Potenza in diretta? Canale TV e diretta streaming
Ascoli-Potenza verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 255.
Sarà possibile seguire Ascoli-Potenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Ascoli-Potenza: ora di inizio
La gara fra Ascoli e Potenza, valida per il ritorno del Secondo Turno Nazionale dei playoff di Serie C, si giocherà mercoledì 20 maggio, allo stadio Del Duca, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Ascoli
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Galuppini, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Gori. All. Tomei.
Probabile formazione Potenza
POTENZA (4-3-3): Franchi; Kirwan, Riggio, Bura, Rocchetti; Lucas Felippe, Erradi, Castorani; D'Auria, Murano, Schimmenti. All. De Giorgio.