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Dove vedere Ascoli-Guidonia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Ascoli Calcio 1898 FC vs Guidonia Montecelio
Ascoli Calcio 1898 FC
Guidonia Montecelio

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Ascoli e Guidonia: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Ascoli e Arezzo continuano le splendido duello in vetta nel girone B di Serie C. Nel penultimo turno, i bianconeri di Francesco Tomei giocheranno in casa contro il Guidonia.

Appaiati ai toscani in vetta a quota 74 punti, i marchigiani proveranno a replicare gli ultimi nove successi, per continuare a sognare il ritorno in Serie B.

Di contro, invece, ci sono i laziali, che hanno ottenuto la matematica salvezza domenica scorsa.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Ascoli-Guidonia in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Guidonia Montecelio
GUM
 Ascoli-Guidonia verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire Ascoli-Guidonia anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Ascoli-Guidonia: ora di inizio

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Serie C - Grp. B

La gara fra Ascoli e Guidonia, valida per la 37esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà sabato 18 marzo, allo stadio Del Duca, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

NProbabile formazione Ascoli

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani, Corradini;  Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. All. Tome

Probabile formazione Guidonia

GUIDONIAMONTECELIO (4-3-3): Stellato; Viteritti, Mulè, Zappella, Frascatore; Franchini, Santoro, Tessiore; Starita, Spavone, Tounkara. All. Ginestra

Forma

ASC
-Forma

Goal segnato (subito)
12/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

GUM
-Forma

Goal segnato (subito)
4/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

ASC

Ultima partita

GUM

0

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

0

Goal segnati

0
Partite con più di 2,5 gol
0/1
Entrambe le squadre a segno
0/1

Classifica

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