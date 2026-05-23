Dove vedere Ascoli-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

I rossazzurri hanno conquistato il pass per la semifinale eliminando il Lecco nel turno precedente.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Ascoli-Catania in diretta? Canale TV e diretta streaming
Ascoli-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Mix e Sky Sport 256.
Sarà possibile seguire Ascoli-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Ascoli-Catania: ora di inizio
La gara fra Ascoli e Catania, valida per la semifinale d’andata dei playoff di Serie C, si giocherà domenica 24 maggio, allo stadio Del Duca, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Ascoli
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Gori. All. Tomei.
Probabile formazione Catania
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte. All. Toscano.