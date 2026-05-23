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Dove vedere Ascoli-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Ascoli Calcio 1898 FC vs Catania
Ascoli Calcio 1898 FC
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Come guardare la partita dei playoff di Serie C tra Ascoli e Catania: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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L'Ascoli e il Catania si sfidano nella semifinale d'andata dei playoff di Serie C, in un doppio confronto ad altissima tensione che mette in palio un posto nella finalissima per la promozione in Serie B. La formazione bianconera si presenta all'appuntamento dopo aver superato lo scoglio dei quarti di finale contro il Potenza, grazie a una decisiva vittoria per 1-0 tra le mura amiche firmata da Chakir dopo l’andata terminata 0-0 in Basilicata.

I rossazzurri hanno conquistato il pass per la semifinale eliminando il Lecco nel turno precedente.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Ascoli-Catania in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Ascoli-Catania verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Mix e Sky Sport 256.

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Ascoli Calcio 1898 FC
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Catania
CAT

Sarà possibile seguire Ascoli-Catania anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Ascoli-Catania: ora di inizio

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Serie C - Promotion Playoff

La gara fra Ascoli e Catania, valida per la semifinale d’andata dei playoff di Serie C, si giocherà domenica 24 maggio, allo stadio Del Duca, con fischio d’inizio ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Ascoli

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Gori. All. Tomei.

Probabile formazione Catania

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte. All. Toscano.

Forma

ASC
-Forma

Goal segnato (subito)
5/1
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

ASC

Ultime 5 partite

CAT

1

Vittoria

3

Pareggi

1

Vittoria

11

Goal segnati

10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
5/5
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