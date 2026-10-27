Serie B - Game Week 9 27 ott 2026 - 15:00 Cino e Lillo Del Duca

Ascoli-Sampdoria è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

Come vedere Ascoli Calcio 1898 FC-Sampdoria con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Ascoli Calcio 1898 FC-Sampdoria: data e orario

L'Ascoli ospita la Sampdoria allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli in una sfida di Serie B 2026/27 che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali agli antipodi.

I bianconeri di Francesco Tomei arrivano a questo appuntamento in ottima condizione. La vittoria per 6-1 sul Catanzaro nell'ultimo turno è il risultato più eloquente di un Ascoli che ha trovato ritmo e concretezza nelle ultime settimane, confermandosi tra le squadre più solide della seconda metà di classifica.

La Sampdoria di Bernardo Corradi attraversa invece un momento complicato. I blucerchiati hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque partite, con tre sconfitte che pesano sul morale e sulla posizione in graduatoria.

Il pareggio per 1-1 contro il Sudtirol nell'ultimo turno ha interrotto una striscia negativa, ma non basta a nascondere le difficoltà di una squadra che fatica a trovare continuità. Corradi ha bisogno di risposte concrete, e questa trasferta ad Ascoli è un banco di prova impegnativo.

Per i padroni di casa, il Del Duca deve confermare la solidità vista nelle ultime uscite. Una vittoria consentirebbe all'Ascoli di rafforzare ulteriormente la propria posizione nella parte alta della classifica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Ascoli-Sampdoria in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Ascoli, il tecnico Francesco Tomei non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non risultano al momento indisponibili o squalificati, e gli aggiornamenti sulla probabile formazione saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per la Sampdoria la situazione è analoga: Bernardo Corradi non ha diffuso informazioni su infortuni o squalifiche. La probabile formazione blucerchiata verrà definita nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

L'Ascoli arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è la netta vittoria per 6-1 sul Catanzaro, che segue il pareggio per 1-1 contro l'Empoli e lo 0-0 con il Sudtirol. La squadra di Tomei ha segnato undici reti e ne ha concesse tre nelle ultime cinque uscite, con una sola sconfitta rimediata contro il Calcio Padova per 0-1.

La Sampdoria presenta un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Sudtirol, che interrompe una serie di due sconfitte consecutive, tra cui il pesante 4-1 subito dall'Avellino. L'unico successo nel periodo è arrivato contro il Catanzaro per 2-1. I blucerchiati hanno segnato sei reti e ne hanno subite otto nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'11 marzo 2024, quando la Sampdoria si impose per 2-1 in casa contro l'Ascoli in Serie B. Prima ancora, nell'ottobre 2023, le due formazioni avevano pareggiato 1-1 al Del Duca. Guardando agli ultimi cinque incroci tra le due squadre, il bilancio complessivo vede la Sampdoria avanti con due vittorie contro una dell'Ascoli, con due pareggi a completare il quadro.

Classifica





In Serie B, l'Ascoli occupa la quarta posizione, in piena corsa per i playoff promozione, mentre la Sampdoria è diciannovesima, in zona retrocessione e con urgenza di punti per risalire la classifica. La distanza tra le due squadre in graduatoria rende questa sfida particolarmente significativa per i blucerchiati.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV