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Serie B
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Cino e Lillo Del Duca
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Dove vedere Ascoli Calcio 1898 FC-Sampdoria in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Ascoli Calcio 1898 FC vs Sampdoria
Ascoli Calcio 1898 FC
Sampdoria
Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra Ascoli Calcio 1898 FC e Sampdoria: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 9
Cino e Lillo Del Duca

Ascoli-Sampdoria è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

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Ascoli Calcio 1898 FC-Sampdoria: data e orario

L'Ascoli ospita la Sampdoria allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli in una sfida di Serie B 2026/27 che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali agli antipodi.

I bianconeri di Francesco Tomei arrivano a questo appuntamento in ottima condizione. La vittoria per 6-1 sul Catanzaro nell'ultimo turno è il risultato più eloquente di un Ascoli che ha trovato ritmo e concretezza nelle ultime settimane, confermandosi tra le squadre più solide della seconda metà di classifica.

La Sampdoria di Bernardo Corradi attraversa invece un momento complicato. I blucerchiati hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque partite, con tre sconfitte che pesano sul morale e sulla posizione in graduatoria.

Il pareggio per 1-1 contro il Sudtirol nell'ultimo turno ha interrotto una striscia negativa, ma non basta a nascondere le difficoltà di una squadra che fatica a trovare continuità. Corradi ha bisogno di risposte concrete, e questa trasferta ad Ascoli è un banco di prova impegnativo.

Per i padroni di casa, il Del Duca deve confermare la solidità vista nelle ultime uscite. Una vittoria consentirebbe all'Ascoli di rafforzare ulteriormente la propria posizione nella parte alta della classifica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Ascoli-Sampdoria in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Ascoli Calcio 1898 FC - Sampdoria

Allenatore

  • F. Tomei

In casa Ascoli, il tecnico Francesco Tomei non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non risultano al momento indisponibili o squalificati, e gli aggiornamenti sulla probabile formazione saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per la Sampdoria la situazione è analoga: Bernardo Corradi non ha diffuso informazioni su infortuni o squalifiche. La probabile formazione blucerchiata verrà definita nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

ASC

ASC - Forma

BSP
S1-0
AVE
V3-1
SUD
D0-0
EMP
D1-1
CAT
V1-6
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SAM

SAM - Forma

MAN
S2-0
CAT
V2-1
AVE
S4-1
ARE
S1-2
SUD
D1-1
Gol segnato (subito)
5/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Ascoli arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è la netta vittoria per 6-1 sul Catanzaro, che segue il pareggio per 1-1 contro l'Empoli e lo 0-0 con il Sudtirol. La squadra di Tomei ha segnato undici reti e ne ha concesse tre nelle ultime cinque uscite, con una sola sconfitta rimediata contro il Calcio Padova per 0-1.

La Sampdoria presenta un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Sudtirol, che interrompe una serie di due sconfitte consecutive, tra cui il pesante 4-1 subito dall'Avellino. L'unico successo nel periodo è arrivato contro il Catanzaro per 2-1. I blucerchiati hanno segnato sei reti e ne hanno subite otto nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

Testa a testa

Ascoli Calcio 1898 FCPareggioSampdoria
0
2
3
Serie B
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
2
Ascoli Calcio 1898 FC badge
Ascoli Calcio 1898 FC
ASC
1
FIN
Serie B
Ascoli Calcio 1898 FC badge
Ascoli Calcio 1898 FC
ASC
1
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
1
FIN
Coppa Italia
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
2
Ascoli Calcio 1898 FC badge
Ascoli Calcio 1898 FC
ASC
2
FIN
Serie B
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
0
Ascoli Calcio 1898 FC badge
Ascoli Calcio 1898 FC
ASC
0
FIN
Serie B
Ascoli Calcio 1898 FC badge
Ascoli Calcio 1898 FC
ASC
1
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
2
FIN
4Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'11 marzo 2024, quando la Sampdoria si impose per 2-1 in casa contro l'Ascoli in Serie B. Prima ancora, nell'ottobre 2023, le due formazioni avevano pareggiato 1-1 al Del Duca. Guardando agli ultimi cinque incroci tra le due squadre, il bilancio complessivo vede la Sampdoria avanti con due vittorie contro una dell'Ascoli, con due pareggi a completare il quadro.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
8710188+1022
V
V
V
V
D
2
MantovaMantovaMAN
8521148+617
V
S
V
D
V
3
ModenaModenaMOD
8512158+716
V
S
V
V
D
4
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
8431146+815
V
D
D
V
S
5
BeneventoBeneventoBEN
8422137+614
V
D
V
V
V
6
PisaPisaPIS
84221510+514
D
V
V
D
S
7
SudtirolSudtirolSUD
8341107+313
D
S
D
V
D
8
AvellinoAvellinoAVE
8323129+311
S
D
V
S
D
9
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
8314710-310
V
S
S
S
V
10
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
8314817-910
S
V
D
S
V
11
Hellas VeronaHellas VeronaVER
82331513+29
D
D
S
V
S
12
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
8233109+19
S
V
D
D
V
13
LR VicenzaLR VicenzaLRV
82331115-49
V
D
S
S
D
14
Juve StabiaJuve StabiaJUV
833298+18
V
V
D
D
D
15
CesenaCesenaCES
8152812-48
S
D
S
D
D
16
CarrareseCarrareseCAR
821579-27
S
V
V
S
S
17
EmpoliEmpoliEMP
8215713-67
S
D
S
S
S
18
CremoneseCremoneseCRE
8134611-56
S
S
D
D
D
19
SampdoriaSampdoriaSAM
8125816-85
D
S
S
V
S
20
CatanzaroCatanzaroCAT
8116920-114
S
D
S
S
V
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Serie B, l'Ascoli occupa la quarta posizione, in piena corsa per i playoff promozione, mentre la Sampdoria è diciannovesima, in zona retrocessione e con urgenza di punti per risalire la classifica. La distanza tra le due squadre in graduatoria rende questa sfida particolarmente significativa per i blucerchiati.


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