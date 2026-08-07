Dove vedere Ascoli Calcio 1898 FC-Potenza in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Coppa Italia - 1/64 8 ago 2026 - 14:30

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Come vedere Ascoli Calcio 1898 FC-Potenza con una VPN

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Ascoli Calcio 1898 FC-Potenza: sabato 8 agosto ore 20:30

Ascoli Calcio e Potenza si affrontano in Coppa Italia, con i bianconeri marchigiani che cercano di fare bella figura nella competizione nazionale dopo una preparazione estiva in chiaroscuro.

L'Ascoli arriva a questo appuntamento dopo due sconfitte consecutive in amichevole: prima contro il Frosinone, poi contro la Lazio per 2-1 nell'ultima uscita del 2 agosto. Risultati che suggeriscono ancora del lavoro da fare prima dell'inizio ufficiale della stagione.

Il Potenza porta con sé un recente passato di sfide dirette contro proprio l'Ascoli nei playoff di Serie C, quando alla fine la spuntarono i bianconeri grazie all'1-0 del match di ritorno.

La Coppa Italia rappresenta per entrambe le formazioni un'occasione concreta: per l'Ascoli, ritrovare ritmo e fiducia dopo l'estate; per il Potenza, misurarsi con una squadra di livello superiore sulla carta e dimostrare il proprio valore sul campo.

Chi avrà la meglio tra le due squadre? Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in TV e in live streaming.





Stato di forma

L'Ascoli Calcio ha ottenuto nelle ultime cinque partite un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro la Lazio in amichevole il 2 agosto, preceduta da un ko per 1-0 contro il Frosinone. L'ultimo successo è arrivato contro l'Union Brescia per 3-0 nella finale dei playoff di Serie C a giugno.

Lato Potenza, invece, l'ultimo match in Serie C è stato proprio quello contro l'Ascoli, vinto dai bianconeri il 20 maggio.

Precedenti

Le uniche due sfide censite tra Ascoli Calcio e Potenza risalgono entrambe a maggio 2026, nell'ambito della Serie C. Il confronto più recente si è giocato il 20 maggio con l'Ascoli che ha vinto in casa per 1-0. Pochi giorni prima, il 17 maggio, le stesse squadre si erano affrontate con il Potenza padrone di casa, con la gara terminata 0-0. Il bilancio complessivo vede quindi l'Ascoli avanti con una vittoria contro un pareggio.





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