Dove vedere Ascoli Calcio 1898 FC-Lazio in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Amichevoli dei club - Game Week 1 2 ago 2026 - 14:45

Ascoli-Lazio è disponibile in diretta su DAZN. Di seguito il canale e il link per seguire la partita in live streaming.

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Ascoli Calcio 1898 FC-Lazio: domenica 2 agosto ore 20:45

La Lazio di Gennaro Gattuso affronta l'Ascoli in una nuova amichevole pre-campionato. I biancocelesti continuano la preparazione estiva in vista della stagione di Serie A.

Per la Lazio si tratta del terzo test stagionale, dopo i risultati già archiviati nelle settimane precedenti. La squadra capitolina vuole trovare continuità di prestazioni e automatismi prima dell'inizio ufficiale del campionato.

Il pre-campionato biancoceleste non è stato privo di tensioni. Durante l'allenamento del 30 luglio si è verificato un episodio tra Gattuso e il centrocampista Kenneth Taylor, che ha aggiunto un clima di nervosismo a una preparazione già movimentata.

Anche sul mercato la Lazio vive una fase complicata. La trattativa per Noah Markmann si è arenata: il club aveva trovato l'intesa con il Nordsjaelland, ma il giocatore ha rifiutato il trasferimento.

L'Ascoli arriva a questa sfida da una stagione in Serie C, con la squadra marchigiana che rappresenta un banco di prova diverso rispetto agli avversari affrontati finora dalla Lazio.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Ascoli-Lazio in TV e in live streaming.

Stato di forma

L'Ascoli arriva a questa partita con una sola amichevole disputata, quella persa per 1-0 contro il Frosinone il 26 luglio. In precedenza i marchigiani avevano battuto l'Union Brescia 3-0 nel ritorno della finale promozione dei playoff di Serie C, dopo che avevano pareggiato 1-1 nella gara di andata.

La Lazio si presenta in questo appuntamento con tre vittorie consecutive nelle tre amichevoli disputate. Il risultato più recente è il 6-3 inflitto all'Avellino il 1° agosto. Prima ancora, i biancocelesti avevano travolto la Flaminia Civita Castellana per 6-0 e battuto 3-1 l'U20.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2007, quando Ascoli e Lazio pareggiarono 2-2 in Serie A. Guardando ai quattro incontri in Serie A tra il 2006 e il 2007, la Lazio ha vinto due volte, l'Ascoli non ha mai prevalso e si registra un pareggio. I biancocelesti hanno segnato complessivamente 11 gol contro i 6 dell'Ascoli in quel periodo.





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