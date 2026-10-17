Serie B - Game Week 7 17 ott 2026 - 09:00 Cino e Lillo Del Duca

Ascoli-Empoli è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, il canale ufficiale della Lega Serie B. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Come vedere Ascoli Calcio 1898 FC-Empoli con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Ascoli Calcio 1898 FC-Empoli: data e orario

Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli va in scena la sfida di Serie B tra Ascoli Calcio 1898 FC ed Empoli, due squadre che arrivano all'appuntamento con situazioni di classifica e di forma molto diverse tra loro.

L'Ascoli di Francesco Tomei occupa il quinto posto in classifica e ha mostrato solidità nelle ultime settimane, raccogliendo risultati utili contro avversari diretti. I bianconeri cercano continuità per restare agganciati alla zona alta della graduatoria.

L'Empoli di Matteo Andreoletti attraversa invece un momento difficile. I toscani sono quindicesimi in classifica e arrivano da una serie di risultati negativi che hanno messo pressione sulla squadra e sulla panchina.

Il ruolino recente dei toscani racconta di una squadra in crisi di risultati: nelle ultime cinque partite di Serie B, l'Empoli ha perso quattro volte, compresa la sconfitta per 2-4 contro il Palermo nell'ultima giornata.

Per l'Ascoli, invece, il pareggio per 0-0 contro il Sudtirol nel turno più recente ha interrotto una striscia positiva, ma il bilancio complessivo delle ultime cinque uscite resta confortante.

Una sfida tra una squadra che vuole consolidare le proprie ambizioni di alta classifica e una che ha bisogno di punti per risalire. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

In casa Ascoli, Francesco Tomei non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non risultano indisponibili o squalificati al momento: ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte ospite, Matteo Andreoletti non ha ancora reso nota la lista dei disponibili. Anche per l'Empoli non si registrano comunicazioni ufficiali su assenze o diffidati, e la probabile formazione verrà definita nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

L'Ascoli ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie B. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro il Sudtirol, mentre in precedenza i bianconeri avevano battuto l'Avellino per 3-1. La squadra di Tomei ha segnato sei gol e ne ha subiti due in questo periodo, con una sola sconfitta arrivata contro il Calcio Padova per 1-0.

L'Empoli arriva alla sfida con quattro sconfitte e una sola vittoria nelle ultime cinque gare di Serie B. I toscani hanno perso l'ultima partita per 2-4 contro il Palermo, e in precedenza erano caduti anche contro il Modena per 2-1 e contro l'Arezzo per 0-1. L'unica vittoria recente è arrivata in trasferta a Carrarese per 0-1. Complessivamente, l'Empoli ha segnato cinque reti e ne ha subite nove nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre in Serie B risale al maggio 2021, quando l'Ascoli vinse in casa per 2-0. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, l'Ascoli ha ottenuto tre vittorie contro una dell'Empoli, con un pareggio a completare il quadro. Le sfide tra le due formazioni hanno prodotto complessivamente dodici gol, con i bianconeri che vantano un bilancio favorevole nel testa a testa.

Classifica





In Serie B, l'Ascoli occupa la quinta posizione mentre l'Empoli si trova al quindicesimo posto: i bianconeri arrivano da una posizione di forza, mentre i toscani hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV