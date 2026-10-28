Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Women's Champions League
team-logoArsenal Women
Emirates Stadium
team-logoSL Benfica
Guarda su Disney+
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Arsenal Women-SL Benfica in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Arsenal Women vs SL Benfica
Arsenal Women
SL Benfica
Women's Champions League

Dove vedere la partita di Women's Champions League tra Arsenal Women e SL Benfica: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Women's Champions League - Game Week 3
Emirates Stadium
Hier live sehen!

Disney+

Iscriviti!

Come vedere Arsenal Women-SL Benfica con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Arsenal Women-SL Benfica: data e orario

Formazioni

Probabili formazioni Arsenal Women - SL Benfica

Allenatore

  • R. Slegers

Stato di forma

ARS

ARS - Forma

CHE
S1-0
PAR
D2-2
MCI
S4-2
BIC
D1-1
TOT
V1-2
Gol segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BEN

BEN - Forma

PAR
S2-0
BAR
S3-1
PSG
D1-1
JUV
V1-2
FCB
S0-3
Gol segnato (subito)
4/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti

Testa a testa

Arsenal WomenPareggioSL Benfica
1
0
0
Women's Champions League
SL Benfica badge
SL Benfica
BEN
0
Arsenal Women badge
Arsenal Women
ARS
2
FIN
2Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal0/1
Entrambe le squadre hanno segnato0/1

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
2200112+96
V
V
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
211080+84
D
V
3
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
V
D
4
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211052+34
V
D
5
Arsenal WomenArsenal WomenARS
211032+14
D
V
6
InterInterINT
211021+14
D
V
7
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
211010+14
D
V
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
V
S
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
V
S
10
SL BenficaSL BenficaBEN
210124-23
S
V
11
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
D
D
12
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
20202202
D
D
13
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
D
S
14
Paris FCParis FCPAR
201147-31
D
S
15
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
201105-51
S
D
16
RomaRomaROM
201106-61
S
D
17
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
S
S
18
ServetteServetteSER
2002113-120
S
S
Qualification to 1/4 finals
Qualificato agli ottavi di finale



  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google