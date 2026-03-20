Dove vedere Arsenal-Manchester City in tv e streaming: canale, orario, formazioni della finale di League Cup

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Si stanno dando battaglia in Premier League, ma prima di decidere chi vincerà il campionato è ora della finalissima della League Cup: Arsenal e Manchester City si contendono a Wembley il titolo per sollevare al cielo di Londra la coppa di lega.

Negli ultimi anni il Manchester City non ha mai vinto la League Cup, conquistata comunque in maniera consecutiva tra il 2018 e il 2020. L'Arsenal non ha un grande rapporto con il trofeo, tanto che nella storia lo ha vinto solo nel 1987 e nel 1993, mentre i Citizens sono a otto, secondi all-time dietro al Liverpool (dieci).

Le due squadre arrivano alla finale di League Cup dopo un diverso destino europeo: il Manchester City è uscito dagli ottavi contro il Real Madrid mentre l'Arsenal, che sogna di vincere Premier, Champions e Coppa di lega, ha eliminato il Bayer Leverkusen.

Come guardare Arsenal-Manchester City in diretta? Canale TV e streaming

La finale di League Cup tra Arsenal e Manchester City si può vedere esclusivamante su Youtube.

Tramite app o sito ufficiale occorre accedere al canale 'Cronache di spogliatoio' per guardare la partita tra Arsenal e Manchester City, disponibile in chiaro e gratis per tutti.

La partita in diretta si può trovare anche scrivendo su Youtube il titolo del video 'ESCLUSIVA: Arsenal-Manchester City | FINALE League Cup 2026', che proporrà l'evento nel pomeriggio di domenica 22 marzo.

Come guardare ovunque con una VPN

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Arsenal-Manchester City, ora di inizio

Di scena a Wembley, Londra, la finale di Carabao Cup tra Arsenal e City si gioca alle 17:30 italiane, ovvero le 16:30 in terra inglese.

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Arsenal - Manchester City Probabile formazione Panchina Allenatore M. Arteta Probabile formazione Panchina Allenatore P. Guardiola

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Magalhanes, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All: Arteta

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Khusanov, Ait Nouri; Bernardo Silva, Rodri; Foden, Cherki, Semenyo; Haaland. All: Guardiola

Forma di City e Arsenal

Precedenti tra City e Arsenal

Classifica di City e Arsenal