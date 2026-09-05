Dove vedere Arsenal-Chelsea in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Premier League - Game Week 3 6 set 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Arsenal-Chelsea è disponibile in diretta TV e in live streaming in Italia. Di seguito i canali e le piattaforme su cui seguire il match.

Come vedere Arsenal-Chelsea con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Arsenal-Chelsea: domenica 6 settembre ore 17.30

L'Emirates Stadium ospita uno dei derby londinesi più attesi della stagione: Arsenal e Chelsea si affrontano nella Premier League 2026/27, con entrambe le squadre già in corsa per le posizioni di vertice dopo le prime giornate di campionato.

I Gunners di Mikel Arteta arrivano all'appuntamento forti di tre vittorie consecutive in partite ufficiali, tra cui il successo in Community Shield contro il Manchester City. La squadra ha trovato continuità di risultati, anche se le assenze in difesa restano un tema ricorrente.

Dall'altra parte, il Chelsea di Xabi Alonso si presenta all'Emirates con quattro vittorie nelle ultime cinque uscite e un mercato estivo che ha ridisegnato profondamente la rosa. L'arrivo di Emiliano Martinez in porta, elogiato dallo stesso Arteta come un colpo intelligente, ha rafforzato le ambizioni dei Blues. La partenza di Enzo Fernandez al Manchester City, però, ha lasciato un vuoto a centrocampo che Alonso sta cercando di colmare.

Uno dei temi tattici più discussi in casa Chelsea è il ruolo di Reece James: il tecnico spagnolo sta valutando di impiegarlo da centrocampista, una soluzione che potrebbe ridefinire gli equilibri del reparto. Nel frattempo, l'indisponibilità di Moises Caicedo complica ulteriormente le scelte di Alonso in mediana.

In casa Arsenal, Arteta ha difeso pubblicamente le scelte di mercato del club, sostenendo che la strategia estiva sia stata ambiziosa nonostante le partenze di diversi attaccanti. L'arrivo di Christos Tzolis come rinforzo offensivo è stato al centro del dibattito, con il tecnico catalano convinto che la rosa abbia le qualità per competere su tutti i fronti.

Un derby di Londra tra squadre già in corsa per le posizioni di vertice dopo le prime giornate di campionato e già dalle prime settimane di stagione la posta in palio è alta. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in diretta streaming.

Formazioni

In casa Arsenal, Mikel Arteta deve fare a meno di Jurrien Timber e William Saliba, entrambi indisponibili. Il probabile undici titolare prevede David Raya in porta; difesa composta da Gabriel, Riccardo Calafiori, Ben White ed Ezri Konsa; a centrocampo Declan Rice, Myles Lewis-Skelly e Martin Odegaard; in attacco Bukayo Saka, Christos Tzolis e Kai Havertz.

Xabi Alonso deve invece rinunciare a Marco Palestra, oltre a Moises Caicedo. Il probabile undici del Chelsea vede Emiliano Martinez tra i pali; in difesa Wesley Fofana, Levi Colwill e Maxence Lacroix; a centrocampo Romeo Lavia, Jorrel Hato e Reece James; sulla trequarti Morgan Rogers e Cole Palmer a supporto di Pedro Neto e Joao Pedro. Eventuali aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori verranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Arsenal arriva alla sfida con cinque vittorie nelle ultime cinque partite, un ruolino che include il 3-0 al Coventry City in Premier League e il 3-0 al Manchester City in Community Shield. La vittoria più recente è arrivata in trasferta contro l'Aston Villa per 1-0.

Il Chelsea ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. I Blues hanno vinto l'ultima partita di Premier League contro il Brighton per 4-3, dopo aver superato il Fulham per 3-2 nella giornata precedente.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 1° marzo 2026, quando l'Arsenal si impose per 2-1 all'Emirates Stadium in Premier League. Considerando gli ultimi cinque precedenti, i Gunners conducono con tre vittorie contro una del Chelsea, con un pareggio. In questo arco di tempo, Arsenal e Chelsea si sono affrontati anche due volte in EFL Cup: i Gunners hanno vinto entrambe le sfide, con un 1-0 all'Emirates e un 3-2 a Stamford Bridge.

Classifica













Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







