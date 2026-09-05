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Simone Giromini

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Dove vedere Arsenal-Chelsea in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Premier League tra Arsenal e Chelsea: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Premier League - Game Week 3
Emirates Stadium

Arsenal-Chelsea è disponibile in diretta TV e in live streaming in Italia. Di seguito i canali e le piattaforme su cui seguire il match.

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Arsenal-Chelsea: domenica 6 settembre ore 17.30

L'Emirates Stadium ospita uno dei derby londinesi più attesi della stagione: Arsenal e Chelsea si affrontano nella Premier League 2026/27, con entrambe le squadre già in corsa per le posizioni di vertice dopo le prime giornate di campionato.

I Gunners di Mikel Arteta arrivano all'appuntamento forti di tre vittorie consecutive in partite ufficiali, tra cui il successo in Community Shield contro il Manchester City. La squadra ha trovato continuità di risultati, anche se le assenze in difesa restano un tema ricorrente.

Dall'altra parte, il Chelsea di Xabi Alonso si presenta all'Emirates con quattro vittorie nelle ultime cinque uscite e un mercato estivo che ha ridisegnato profondamente la rosa. L'arrivo di Emiliano Martinez in porta, elogiato dallo stesso Arteta come un colpo intelligente, ha rafforzato le ambizioni dei Blues. La partenza di Enzo Fernandez al Manchester City, però, ha lasciato un vuoto a centrocampo che Alonso sta cercando di colmare.

Uno dei temi tattici più discussi in casa Chelsea è il ruolo di Reece James: il tecnico spagnolo sta valutando di impiegarlo da centrocampista, una soluzione che potrebbe ridefinire gli equilibri del reparto. Nel frattempo, l'indisponibilità di Moises Caicedo complica ulteriormente le scelte di Alonso in mediana.

In casa Arsenal, Arteta ha difeso pubblicamente le scelte di mercato del club, sostenendo che la strategia estiva sia stata ambiziosa nonostante le partenze di diversi attaccanti. L'arrivo di Christos Tzolis come rinforzo offensivo è stato al centro del dibattito, con il tecnico catalano convinto che la rosa abbia le qualità per competere su tutti i fronti.

Un derby di Londra tra squadre già in corsa per le posizioni di vertice dopo le prime giornate di campionato e già dalle prime settimane di stagione la posta in palio è alta. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in diretta streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Arsenal - Chelsea

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formazione
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
1D. Raya6Gabriel33R. Calafiori4B. White15E. Konsa7B. Saka17C. Tzolis49M. Lewis-Skelly41D. Rice8M. Oedegaard29K. Havertz1E. Martinez3W. Fofana6L. Colwill5M. Lacroix45R. Lavia7P. Neto21J. Hato17M. Rogers10C. Palmer24R. James9J. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Arsenal

Formazione titolare

Chelsea

Allenatore

  • M. Arteta
  • X. Alonso

In casa Arsenal, Mikel Arteta deve fare a meno di Jurrien Timber e William Saliba, entrambi indisponibili. Il probabile undici titolare prevede David Raya in porta; difesa composta da Gabriel, Riccardo Calafiori, Ben White ed Ezri Konsa; a centrocampo Declan Rice, Myles Lewis-Skelly e Martin Odegaard; in attacco Bukayo Saka, Christos Tzolis e Kai Havertz.

Xabi Alonso deve invece rinunciare a Marco Palestra, oltre a Moises Caicedo. Il probabile undici del Chelsea vede Emiliano Martinez tra i pali; in difesa Wesley Fofana, Levi Colwill e Maxence Lacroix; a centrocampo Romeo Lavia, Jorrel Hato e Reece James; sulla trequarti Morgan Rogers e Cole Palmer a supporto di Pedro Neto e Joao Pedro. Eventuali aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori verranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Stato di forma

ARS

ARS - Forma

BVB
V2-3
COM
V1-1
MCI
V3-0
COV
V3-0
AVL
V0-1
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CHE

CHE - Forma

JDT
D3-3
RSO
V3-1
FUL
V2-3
LUT
V2-0
BHA
V4-3
Gol segnato (subito)
15/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Arsenal arriva alla sfida con cinque vittorie nelle ultime cinque partite, un ruolino che include il 3-0 al Coventry City in Premier League e il 3-0 al Manchester City in Community Shield. La vittoria più recente è arrivata in trasferta contro l'Aston Villa per 1-0.

Il Chelsea ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. I Blues hanno vinto l'ultima partita di Premier League contro il Brighton per 4-3, dopo aver superato il Fulham per 3-2 nella giornata precedente.

Precedenti

Testa a testa

ArsenalPareggioChelsea
4
1
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FIN
EFL Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FIN
EFL Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FIN
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FIN
8Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 1° marzo 2026, quando l'Arsenal si impose per 2-1 all'Emirates Stadium in Premier League. Considerando gli ultimi cinque precedenti, i Gunners conducono con tre vittorie contro una del Chelsea, con un pareggio. In questo arco di tempo, Arsenal e Chelsea si sono affrontati anche due volte in EFL Cup: i Gunners hanno vinto entrambe le sfide, con un 1-0 all'Emirates e un 3-2 a Stamford Bridge.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
V
V
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
3
Hull CityHull CityHUL
220030+36
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
D
D
6
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
D
V
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
V
D
8
EvertonEvertonEVE
211031+24
D
V
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
D
V
10
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
S
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
S
12
SunderlandSunderlandSUN
21012203
V
S
13
Ipswich TownIpswich TownIPS
310248-43
S
S
V
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
D
S
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
D
S
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
S
S
17
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
S
S
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
S
S
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione




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