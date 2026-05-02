Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Live Scores, Stats, and the Latest News
Champions League
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoAtletico Madrid
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL

Dove vedere Arsenal-Atletico Madrid in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Champions League
Arsenal vs Atletico Madrid
Arsenal
Atletico Madrid

Semifinale di ritorno, a Londra si decide la prima finalista della Champions 2025/2026: di fronte Arsenal e Atletico Madrid, che nel match d'andata hanno pareggiato 1-1.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il momento è arrivato: Arsenal-Atletico Madrid deciderà la prima finalista della Champions League annata 2025/2026. I Gunners di Arteta affrontano i Colchoneros di Simeone dopo l'1-1 dell'andata firmato Gyokeres e Alvarez, entrambi in goal su calcio di rigore: ora il ritorno per decretare la squadra che andrà a giocarsi la coppa contro una tra PSG e Bayern Monaco, di scena mercoledì dopo il già celeberrimo 5-4 del primo incontro.

Nè Arsenal nè Atletico Madrid hanno mai vinto la Champions, ragion per cui la nuova finale rappresenterebbe l'occasione di aggiungere il più importante trofeo europeo nella propria bacheca. Per i Gunners la finale arriverebbe vent'anni esatti dopo quella persa contro il Barcellona, mentre i Colchoneros avrebbero a che fare con la finalissima dopo quelle perse contro i cugini del Real nel 2014 e nel 2016, nonchè contro il Bayern nel 1974.

Come guardare Arsenal-Atletico Madrid in diretta? Canale TV e streaming

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Champions League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Arsenal-Atletico Madrid si può guardare in diretta tv esclusiva su Sky, Sky Go o NOW.

Per vedere il ritorno della gara di Champions via tv (Sky, NOW), app (NOW, Sky Go) o sito ufficiale (NOW) serve semplicemente accedere ai canali 201, 213 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport.

La partita tra Atletico e Arsenal non è disponibile gratis e in chiaro.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Arsenal-Atletico Madrid con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Arsenal-Atletico: ora di inizio

crest
Champions League - Fase finali
Emirates Stadium

Notizie su Arsenal, Atletico e probabili formazioni

Probabili formazioni Arsenal - Atletico Madrid

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Arteta

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Simeone

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi; Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli. Allenatore: Arteta

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone

Forma di Atletico Madrid e Arsenal

ARS
-Forma

Goal segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ATM
-Forma

Goal segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Precedenti tra Arsenal e Atletico

ARS

Ultime 5 partite

ATM

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

8

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5
Pubblicità