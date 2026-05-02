Dove vedere Arsenal-Atletico Madrid in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Il momento è arrivato: Arsenal-Atletico Madrid deciderà la prima finalista della Champions League annata 2025/2026. I Gunners di Arteta affrontano i Colchoneros di Simeone dopo l'1-1 dell'andata firmato Gyokeres e Alvarez, entrambi in goal su calcio di rigore: ora il ritorno per decretare la squadra che andrà a giocarsi la coppa contro una tra PSG e Bayern Monaco, di scena mercoledì dopo il già celeberrimo 5-4 del primo incontro.

Nè Arsenal nè Atletico Madrid hanno mai vinto la Champions, ragion per cui la nuova finale rappresenterebbe l'occasione di aggiungere il più importante trofeo europeo nella propria bacheca. Per i Gunners la finale arriverebbe vent'anni esatti dopo quella persa contro il Barcellona, mentre i Colchoneros avrebbero a che fare con la finalissima dopo quelle perse contro i cugini del Real nel 2014 e nel 2016, nonchè contro il Bayern nel 1974.

Come guardare Arsenal-Atletico Madrid in diretta? Canale TV e streaming

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La partita tra Atletico e Arsenal non è disponibile gratis e in chiaro.

Come guardarla all'estero con una VPN

Arsenal-Atletico: ora di inizio

Champions League - Fase finali Emirates Stadium

Notizie su Arsenal, Atletico e probabili formazioni

Probabili formazioni Arsenal - Atletico Madrid Probabile formazione Panchina Allenatore M. Arteta Probabile formazione Panchina Allenatore D. Simeone

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ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi; Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli. Allenatore: Arteta

Forma di Atletico Madrid e Arsenal

Precedenti tra Arsenal e Atletico

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone