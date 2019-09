Dove vedere Armenia-Italia in tv e streaming

L'Italia di Mancini sfida l'Armenia per il quinto turno delle qualificazioni ad Euro 2020: tutto sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Dopo quattro successi su quattro l' di Roberto Mancini torna in campo per il quinto turno di qualificazione ad . Gli azzurri guidano il girone J a punteggio pieno con 12 punti e fanno visita all'Armenia, attualmente terza con sei punti.

Alcune assenze per infortunio hanno complicato la preparazione del ct al doppio appuntamento: da Chiellini a Insigne, passando per Cristante e De Sciglio, Mancini continua a puntare sulla linea verde portando avanti un progetto ricco di qualità e freschezza atletica.

Gli azzurri fanno visita all'Armenia, che dopo le prime due sconfitte del girone contro e Finlandia si è risollevata con due vittorie di fila contro Liechtenstein e Grecia. Occhi puntati sul nuovo acquisto della Mkhitaryan, stella della formazione di casa ed ex .

Gli ultimi precedenti risalgono alle qualificazioni per i Mondiali: nel 2012 l'Italia vinse sul campo dell'Armenia per 3-1 con reti di Pirlo, De Rossi e Osvaldo. Nel 2013 la 'vendetta' armenta con il 2-2 in terra italiana.

QUANDO SI GIOCA ARMENIA-ITALIA

Armenia-Italia si giocherà giovedì 5 settembre alle ore 18.00. Fischio d'inizio al Republican Stadium di Jerevan in Armenia. Prima contro terza nel girone J: in caso di vittoria i padroni di casa andrebbero a tre punti dalla capolista azzurra.

DOVE VEDERE ARMENIA-ITALIA IN TV E STREAMING

La sfida di qualificazione a Euro 2020 tra Armenia e Italia andrà in onda in diretta e in chiaro sulla Rai, precisamente su Rai 1. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, con le interviste a bordocampo di Luca De Capitani.

Armenia-Italia potrà essere seguita anche in sulla piattaforma Rai Play collegandosi direttamente al sito.

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA-ITALIA

In casa Italia Mancini dovrà sciogliere i nodi legati al tridente avanzato: Chiesa, Bernardeschi ed El Shaarawy si giocano due maglie sugli esterni, mentre Belotti appare favorito su Immobile nei panni di centravanti.

Sensi scalza Barella in mediana, in difesa Bonucci e Romagnoli nel mezzo con Florenzi ed Emerson Palmieri sulle corsie laterali. Tra i pali Donnarumma.

ARMENIA (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Haroyan, Ishkhanyan, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Sensi, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.