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Michael Baldoin

Dove vedere Argentina-Mauritania in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole

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Argentina vs Mauritania
Argentina
Mauritania

Dopo l’annullamento della Finalissima contro la Spagna, l’Argentina ha riorganizzato il suo calendario: tutte le informazioni su dove seguire l’amichevole contro la Mauritania.

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Quella che avrebbe dovuto essere la settimana della Finalissima tra la vincente degli Europei 2024 (la Spagna) e quella dell’ultima Coppa America (l’Argentina) si trasformerà, alla fine, in una semplice serie di amichevoli.

La gara, infatti, è stata annullata e non si disputerà come previsto, con entrambe le Nazionali che hanno riprogrammato il proprio calendario.

Per l’Albiceleste, la prima delle due amichevoli in programma sarà quella contro la Mauritania, squadra che non parteciperà al prossimo Mondiale.

Di seguito, tutte le informazioni su dove seguire la partita.

Come guardare Argentina-Mauritania in diretta? Canale TV e streaming

Per Argentina-Mauritania non è prevista alcuna diretta tv, né alcuna diretta streaming: in Italia non sarà dunque possibile vedere l'amichevole. 

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Argentina
ARG
Mauritania crest
Mauritania
MAU

Come guardarla ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Argentina-Mauritania. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

A che ora comincia Argentina-Mauritania

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Notizie su Argentina, Mauritania e probabili formazioni

Probabili formazioni Argentina-Mauritania

ARGENTINA (4-2-3-1): Martinez; Molina, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez; Simeone, Messi, Nico Gonzalez; Alvarez. Ct: Scaloni

Forma di Argentina e Mauritania

ARG
-Forma

Goal segnato (subito)
12/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

MAU
-Forma

Goal segnato (subito)
1/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Precedenti Argentina e Mauritania

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