Dove vedere Argentina-Mauritania in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole

Quella che avrebbe dovuto essere la settimana della Finalissima tra la vincente degli Europei 2024 (la Spagna) e quella dell’ultima Coppa America (l’Argentina) si trasformerà, alla fine, in una semplice serie di amichevoli.

La gara, infatti, è stata annullata e non si disputerà come previsto, con entrambe le Nazionali che hanno riprogrammato il proprio calendario.

Per l’Albiceleste, la prima delle due amichevoli in programma sarà quella contro la Mauritania, squadra che non parteciperà al prossimo Mondiale.

Di seguito, tutte le informazioni su dove seguire la partita.

Come guardare Argentina-Mauritania in diretta? Canale TV e streaming

Per Argentina-Mauritania non è prevista alcuna diretta tv, né alcuna diretta streaming: in Italia non sarà dunque possibile vedere l'amichevole.

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A che ora comincia Argentina-Mauritania

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Probabili formazioni Argentina-Mauritania

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ARGENTINA (4-2-3-1): Martinez; Molina, Balerdi, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez; Simeone, Messi, Nico Gonzalez; Alvarez. Ct: Scaloni

Forma di Argentina e Mauritania

Precedenti Argentina e Mauritania